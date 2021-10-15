أبرز لقطات الكابلز بمهرجان الجونة.. غزل ورومانسية ورقص على الريد كاربت (صور وفيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

افتتح مهرجان الجونة السينمائي الدولي 2021، فعاليات دورته الخامسة أمس، وكالعادة خطف «الكابلز» أنظار الجميع على الـ«ريد كاربت»، التي دائما ما توثق لحظات رومانسية بين «الكابلز»، سواء المتزوجين حديثا مثل محمد فراج وبسنت شوقي، أو الذين سبقوهم بسنوات، وفي مقدمتهم آسر ياسين وزوجته، إذ يبهران الجمهور في كل مره بعلاقتهما الرائعة.

رقصة رومانسية بين محمد فراج وبسنت شوقي

لفت الكابلز بسنت شوقي ومحمد فراج، الانتباه، بإطلالتهما الجذابة، حيث ظهرت الزوجة بفستان أسود جذاب، فيما ارتدى الزوج بدلة سوداء، وبعد التقاط الصور، تبادل الشريكان وصله رقص على السجادة الحمراء، ثم قبل يديها أمام الجميع.

وكان محمد فراج، قد تحدث من قبل على علاقته بـ بسنت شوقي، خلال تصريحات صحفية، قائلا: «دورات مهرجان الجونة كل سنة بتبقى أقوى وأحلى، أنا ليا كل سنة ذكريات حلوة وكتير، أما أهم واحلي ذكرى ليا كانت السنة اللي فاتت 2020، كانت أول سنة أظهر فيها، أنا وبسنت بشكل رسمي».

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رقصة أحمد السقا ومها الصغير

تبادل الفنان أحمد السقا، أيضا الرقص مع زوجته مها الصغير، لتي قاطعتهما الفنانة رانيا يوسف، قائلة: «أنتوا مبتبطلوش شقاوة»، إلا أن نجم الأكشن، استمر في شكر زوجته والتعبير عن الامتنان لها، واصفا إياها بأنها سبب نجاحاته، ولم ينس أيضا تقديم الشكر والامتنان لوالدته.

آسر ياسين يقبل زوجته

خطف الفنان آسر ياسين، أنظار الجميع بإطلالته هو وزوجته على السجاده الحمراء، حيث قام بتقبيلها في لفته رومانسية نالت استحسان الحضور والجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

زوج بشرى يغازلها على الهواء

حضر الحفل أيضا رجل الأعمال سليم هيكل، صحبة زوجته الفنانة بشرى، وغازلها على السجادة الحمراء، خلال تصريحات تليفزيونية، مؤكدا أنها بارعة في إدارة وقتها، إذ تستطيع تقسيم وقتها بين التصوير في السينما، وإدارة المنزل، مضيفا أن «البخت الحقيقي» له، أنها أصبحت زوجته.