زوجة أفشة أثناء تجهيزات الفرح.. شاهد قبل وبعد الماكياج (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

احتفل أمس لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة بحفل زفافه على نرمين محمد، إحدى فتيات قريته في مركز كرداسة، ونشر صورا ولقطات من جلسة التصوير الخاصة بحفل زفافهما، الذي أقيم في أحد فنادق القاهرة الكبرى، وشهد حضور عدد كبير من المشاهير والفنانين، على رأسهم رنا سماحة وزوجها، وخطفت العروس أنظار الجميع بإطلالتها الفخمة والجذابة.

صور عروسة أفشة قبل الماكياج

انتشرت صور لعروسة مجدي أفشة على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال تجهيزات حفل الزفاف، إذ كانت ترتدي روب من الستان الأبيض، وتربون أبيض، وظهرت في الصور وهي تجهز الماكياج، استعدادا لحضور الفرح وحفل الزفاف.

وتفاعل مع تلك الصور عدد كبير من جمهور النادي الأحمر، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، فكان من بين التعليقات على الصور: «بسم الله ما شاء الله قمر»، و«عروسة أفشة.. كده القاضية ممكن».

صور عروسة أفشة بعد الماكياج

حضر حفل الزفاف عدد كبير من الأصدقاء والمعارف، وخطفت العروسة الأنظار بإطلالتها المميزة، وفستانها الكبير المنفوش، والذي ظهرت به في لقطات مختلفة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كان أفشة قد أعلن خطبته من نرمين، العام الماضي، في أحد اللقاءات التليفزيونية، وقال إنها «بتفهم في الكرة»، وتحرص دوما على متابعته، والحديث معه بعد كل مباراة.

إلغاء حنة مجدي أفشة

ألغى محمد مجدي أفشى، لاعب النادي الاهلي، حفل حنته الذي كان مقررا إقامته في 12 أكتوبر الجاري، لأهل قريته كومبرة التابعة لمركز كرداسة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، بين أهالي القرية، بسبب الزحام الشديد الذي كان متوقعا.