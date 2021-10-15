البدلة البيضاء تتصدر إطلالات النجوم الرجال في افتتاح الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تصوير- علاء أحمد

خرج عدد من النجوم الرجال عن الشكل التقليدي الكلاسيكي المألوف للبدلة، واختار أغلبهم اللون الأبيض بدلا من الأسود، خلال حضورهم حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة مساء الخميس، ومنهم:

شريف منير

تألق الفنان شريف منير ببدلة باللون الأبيض ونسق مع الإطلالة جرافت باللون الذهبي وحذاء باللونين الأبيض والأسود.

نيكولا معوض

وببدلة بيضاء أيضا دون قميص تألق الفنان نيكولا معوض، الذي استبدل القميص بشال بنفس لون البدلة.

عمرو الشناوي

كما ظهر الفنان عمرو الشناوي حفيد الفنان الراحل كمال الشناوي، ببدلة أيضا باللون الأبيض وببيون باللون الروز وحذاء أسود.

وانطلقت الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الخميس، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن.

وعلى السجادة الحمراء تتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل جدل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.