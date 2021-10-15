خطفت الأنظار.. من هي صاحبة أغرب إطلالة في افتتاح مهرجان الجونة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تصوير- علاء أحمد

السجادة الحمراء يعتبرها بعض النجوم والنجمات أنها مكان يتمتع بشيء من الفانتازيا والخيال والخروج عن المألوف، وهو ما ظهرت به الفنانة اللبنانية مايا دياب في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

مايا دياب تتميز بأن أغلب إطلالتها غير مألوفة وملفتة سواء في حفلاتها أو على الريد كاربت وهو ما ظهر بوضوح في فستانها الأحمر.

اللون الأحمر سيطر على الإطلالة بشكل مبالغ، حيث ارتدت فستانا بقصة فتحة هوليود على أحد الجانبين، وقبعة ضخمة لدرجة أنه يمكنها الاختباء تحتها، وجوانتي وبوت طويل باللون الأحمر أيضا.

وانطلقت الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الخميس بحضور نجوم الفن.

وعلى السجادة الحمراء تتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل جدل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.

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