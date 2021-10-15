افتتاح مهرجان الجونة.. الأسود يسيطر على إطلالات الكابلز (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تصوير- علاء أحمد

ثنائيات المهرجان تتصدر المشهد دائما على السجادة الحمراء في المهرجانات بشكل عام والجونة بشكل خاص، وتلفت نظر الجمهور وينتظرها.

ويراعي الكابلز عادة وجود تناغم وتناسق في الألوان، وسيطر اللون الأسود على إطلالات الثنائيات في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021 في دورته الخامسة، التي انطلقت أمس الخميس.

وخطف الفنان خالد سليم وزوجته الأنظار على السجادة الحمراء، كما تألق الفنان محمد فراج وزوجته الفنانة بسنت شوقي التي ظهرت بفستان بقصة ميرميد.

وأيضا ظهر آسر ياسين وزوجته بنفس اللون أيضا في إطلالة بسيطة غير متكلفة، كما تألق نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا وزوجها على الريد كاربت بإطلالة ملفتة متناغمة، حيث ارتدت روجينا فستانا أسودا بصيحة الكاب مرصع بفصوص باللون الأسود أيضا وذيل طويل شفاف، ونسق زكي إطلالته ببدلة كلاسيكية باللون الأسود أيضا.

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الخامسة بحفل افتتاح أقيم أمس وحضره عدد كبير من نجوم الفن.

وعلى السجادة الحمراء تتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل جدل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.

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