"فتحة الساق الجريئة" تسيطر على فساتين الفنانات في افتتاح الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تصوير- علاء أحمد

تتزين السجادة الحمراء دائما بإطلالات النجوم والنجمات، خاصة مهرجان الجونة السينمائي الذي يشهد تنافس بين النجمات في الأناقة والتميز، ولكن قد تتشابه أحيانا وتشترك الإطلالات بصيحات موضة معينة.

وشهد حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة التي انطلق مساء الخميس، تشابه بين الإطلالات النجمات التي سيطرت عليها "فتحة هوليود".

في الألبوم المرفق بالأعلى والتقرير التالي، نستعرض أبرز النجمات اللاتي ارتدن فساتين بصيحة "فتحة هوليود".

الفنانة أروى جودة ارتدت فستان سيلفر كب، ودينا الشربيني تألقت بفستان باللون البرتقالي اللامع.

أيضا ظهرت رانيا يوسف بفستان بنفس القصة باللون الأزرق الداكن، أما مايا دياب والتي تعد صاحبة أغرب إطلالة بالحفل ظهرت بفستان أحمر وقبعة وبوت بنفس اللون.

ومن بين فساتين قصة هوليود تربعت منة شلبي على القائمة بفستان جريء باللون الأبيض أبرز رشاقتها.

ويضئ مهرجان الجونة السينمائي، شمعة ميلاده الخامسة بحفل افتتاح يحضره نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، ويشهد الحفل تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية.

وعلى السجادة الحمراء تتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل جدل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع.وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.

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