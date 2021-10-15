مهرجان الجونة.. لمسة وفاء من مها الصغير لوالدها في الافتتاح: بنت أبوها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

ظهرت الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا، خلال فعاليات افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي.

وحملت مها الصغير حقيبة يد مبتكرة مدون عليها هاشتاج "بنت أبوها"، والتي نسقتها مع إطلالتها التي تألقت بها في حفل الافتتاح، حيث ارتدت فستانا باللون الأبيض، بصيحة الكم الواحد، وفتحة ساق على أحد الجانبين.

مها الصغير هي ابنة مصفف الشعر الراحل محمد الصغير، والذي يعتبر من أبرز الرعاة الرسميين للمهرجان منذ بدايته، قبل أن يتوفى في يناير الماضي.

وأضاء مهرجان الجونة السينمائي، شمعة ميلاده الخامسة بحفل افتتاح حضره نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، وشهد الحفل تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.

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