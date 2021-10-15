كيف يؤثر ارتفاع ضغط الدم على جسمك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

ارتفاع ضغط الدم من الأمراض الأكثر شيوعا، ويمكن أن يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

لذا إليك بعض التأثيرات السلبية لارتفاع ضغط الدم على جسمك وطرق إدارتها، وفق ما أوضح موقع "boldsky".

1. تمدد الأوعية الدموية:

هو انتفاخ غير طبيعي في جدار الأوعية الدموية الرئيسي (الشريان الأورطي) الذي ينقل الدم من القلب إلى الجسم، وهو ناتج عن الضغط المستمر للدم الذي يتحرك عبر الشريان الضعيف بسبب ارتفاع ضغط الدم، وبدوره قد يؤدي نزيفًا داخليًا.

2. مرض الشريان التاجي (CAD):

يضع ضغط الدم المرتفع قوة إضافية ضد جدران الشرايين، وبالتالي انسداد الشرايين التاجية باللويحات الدهنية، ويمكن أن يؤدي تراكم المواد المختلفة إلى تضييق الشرايين التاجية والإصابة بمرض الشريان التاجي، وهذا هو السبب الرئيسي للنوبات القلبية.

3. الخرف:

يعتبر الخرف شكلاً متدرجًا من تدهور الذاكرة، حيث تتدهور القدرة على التفكير بسبب فقدان خلايا الدماغ، وأظهرت الدراسات أن ارتفاع ضغط الدم في منتصف العمر هو عامل خطر رئيسي للإصابة بالخرف.

4. تلف الشرايين:

يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى الضغط المفرط على جدران الشرايين، ما يساهم في إتلافها وتراكم الدهون أو الترسبات.

5. الذبحة الصدرية:

أحد أعراض مرض الشريان التاجي، وهي نوع من آلام الصدر الناتجة عن انخفاض تدفق الدم إلى القلب، وغالبًا ما يوصف بأنه ثقل أو ضغط أو ضيق في الصدر، ويمكن أن تستمر نوبة الذبحة الصدرية من 1 إلى 15 دقيقة.

6. مرض الشريان المحيطي (PAD):

المعروف أيضًا باسم مرض الأوعية الدموية المحيطية (PVD)، وهو تضيق غير طبيعي لشرايين الساق، ما يؤدي إلى تقليل تدفق الدم إلى الأطراف، ويعد ارتفاع ضغط الدم أحد المخاطر الرئيسية لاعتلال الشرايين المحيطية.

8. النوبة القلبية:

تحدث عندما يتم منع تدفق الدم إلى القلب، ويمكن وصفه أيضا بأنه موت عضلات القلب بسبب نقص إمداد الدم، وبالتالي، يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم إلى تلف الشرايين عن طريق جعلها أقل مرونة، ما يقلل بدوره من تدفق الدم والأكسجين إلى القلب والإصابة بالنوبات القلبية.

9. فشل القلب:

ارتفاع مستويات ضغط الدم في الجسم يمكن أن يزيد من عبء عمل القلب وتضييق الشرايين، وهذا بدوره يمكن أن يضعف القلب ويؤدي إلى قصور القلب.

10. السكتة الدماغية:

تحدث عندما يتوقف تدفق الدم إلى الدماغ أو يتم تقييده، لذا يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تلف الشرايين في جميع أنحاء الجسم، ما يزيد من خطر الإصابة بضعف الشرايين، ما يساعد في الإصابة بسكتة دماغية.

11. فقدان العظام:

أفادت الدراسات أن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يتسبب في فقدان الجسم للكالسيوم أكثر من المستويات الطبيعية، ما يؤدي إلى انخفاض مستويات الكالسيوم، وهذا يساهم في فقدان العظام، ويؤدي إلى الإصابة بالكسور ، خاصة عند النساء الأكبر سنا.

بعض النصائح لإدارة نمط حياة ارتفاع ضغط الدم:

- الحفاظ على وزن صحي.

- ممارسة الرياضة بانتظام، على الأقل لمدة 30 دقيقة يوميًا.

- تقليل استهلاك الأطعمة المملحة.

- الإقلاع عن التدخين.

- تقليل استهلاك الكحول والكافيين.

- الحرص على التقليل من تناول السكر.

- تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم, بما في ذلك البروبيوتيك.

- تجنب الإجهاد والتوتر.

- من الضروري مراقبة مستويات ضغط الدم بانتظام.