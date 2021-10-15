داعب زوجته وشكر والدته واصطحب ابنته.. 3 مشاهد لـ أحمد السقا بمهرجان الجونة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من التألق ظهر بها الفنان أحمد السقا على السجادة الحمراء، بافتتاح فاعليات اليوم الأول من مهرجان الجونة السينمائي، بعدما تصدر المشهد في عدة لقطات منذ ظهوره، وحتى إلقاء كلمته أمام الحضور.

3 مشاهد مميزة، تصدر بهم الفنان أحمد السقا المشهد، أظهرت الجانب الآخر من الفنان الشهير، للأب والزوج والابن البار بوالدته.

اصطحابه لأسرته بالكامل

وظهر الفنان أحمد السقا، في البداية بلقطة مميزة مع زوجته، الإعلامية مها الصغير، بعدما قرر الثنائي اصطحاب أبنائهما الثلاثة للمرة الأولى على السجادة الحمراء، لتظهر أسرة «السقا» بالكامل بفاعليات المهرجان في دورته الخامسة.

رقصة رومانسية وتدخل رانيا يوسف

مشهد رومانسي تصدره «السقا» وزوجته، بعدما أظهرت إحدى اللقطات المصورة، الفنان وزوجته، وهما يتبادلان رقصة رومانسية، لتقاطعهما الفنانة رانيا يوسف خلال الفاعليات، قائلة: «انتوا مبطبتلوش شقاوة أبدًا».

كلمة شكر وعرفان للزوجة والأم

وعلى الرغم من حديثه عن مشواره الفني، إلا أن الفنان أحمد السقا، لم يهمل إظهار الجانب الشخصي في حياته، وتوجيه العديد من كلمات الشكر والعرفان لزوجته مها الصغير، التي وصفها بسبب نجاحاته، وتوجيه الشكر لوالدته التي أكد أنها سببًا فيما يحققه ويصل له.

فعاليات مهرجان الجونة

وبدأت فعاليات حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021، بحضور العديد من نجوم الفن وصناع السينما، وعرضته بشكل حصري قناة ON الفضائية، إذ يشارك فيه 80 فيلمًا سينمائيًا، ويشارك عدد كبير من نجوم الفن منهم يسرا، ومنة شلبي، درة، ليلى علوي، أروى جودة، والفنان أحمد السقا الذي سيُكرم في حفل الافتتاح.

وشهد مهرجان الجونة صباح أول أمس الأربعاء، حريقًا في منطقة الـVIP بقاعة المؤتمرات الخاصة بحفل افتتاح مهرجان الجونة، لكن تمت السيطرة عليه من قبل قوات الحماية المدنية، ووقعت إصابات بلغت 14 شخصًا فقط.

وكانت قناة «ON»، نقلت فعاليات البث المباشر لحفل المهرجان في نسخته الخامسة، المقام في مدينة الجونة السياحية، مساء اليوم الخميس، بمشاركة عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة.