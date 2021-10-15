خطوات تساعدك على التخلص من الروائح الكريهة في مطبخك.. رخيصة وسهلة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعد المطبخ هو الغرف الأكثر احتياجًا وأهمية داخل المنزل، فهو بمثابة المصنع الأساسي لتحضير الوجبات الغذائية المختلفة، إذ أنه بسبب الاستخدام المستمر له والذي قد تصل لساعات طويلة على مدار اليوم، قد يتم شم بعض الروائح الكريهة به، سواء داخل الحوض أو سلة القمامة.

وخلال هذا التقرير نقدم لكِ بعض الخطوات البسيطة التي يمكنك اتباعها للتخلص من تلك الرائحة، بشكل سريع ودون الشعور بإرهاق كبير، وباستخدام مواد غير مكلفة، حسب موقع «get set clean» البريطاني.

خطوات سهلة للتخلص من الرائحة الكريهة في مطبخك

تنظيف الحوض

- عصير الليمون

رشي نصف كوب من صودا الخبز بشكل متساوي داخل الحوض، واسكبي فوقها كوبًا من عصير الليمون، واتركيه لمدة عشر دقائق.

- الماء الساخن

يمكنك أيضًا سكب كوبين من الماء الساخن داخل بالوعة الحوض.

- مكعبات الثلج والملح

يمكنك التخلص من الرائحة الكريهة للحوض من خلال سكب بعض من مكعبات الثلج ورش كوب من الملح، فمبجرد ذوبان الملح والثلج سيتم تطهير حوضك.

تنظيف صندوق القمامة

- قشر الليمون

يمكنك طحن قشر الليمون ووضعه في وعاء بالقرب من سلة المهملات، إذ أنه سيمتص الرائحة الكريهة فيما بعد.

- صودا الخبز

يمكن أيضًا استخدام صودا الخبز كمسحوق بديلًا لقشر الليمون.

- الخل

يمكن إعداد خليط مكون من خل وثلاثة أكواب من الماء الفاتر، ومن ثم تبدأي بوضع قماشة به والمسح بها على طاولة المطبخ.

طرق لإزالة الشحوم والدهون من جدران مطبخك

وعلى جانب آخر، نستعرض لكي مجموعة من طرق تنظيف جدران المطبخ من الشواحب والدهون، حسبما عرض موقع «The kitchen».

وتتمثل تلك الخطوات في الآتي:

- استخدام سائل غسيل صحون

-ماء دافئ

-إسفنجة

-مناديل ورقية

-مناشف نظيفة

-خل أبيض

-كوب من صودا الخبز

خطوات التنظيف

- قومي بمسح البقع والشحوم على الجدران باستخدام المناديل الورقية.

- ضعي قطعة من القماش في ماء دافئ وامسحي برفق حتى تلين الشحوم.

- قومي بوضع ثلاث ملاعق من سائل غسيل الأطباق، إلى جانب ثلاث ملاعق من الخل على الماء الدافئ في دلو ليصبح لديك محلول تنظيف خاص بك.

- قومي باستخدام الإسفنجة مع المحلول في تنظيف الجدران.