الامارات | هندي يستعين بأفعى كوبرا لقتل زوجته وهي نائمة

شكرا لقرائتكم خبر عن هندي يستعين بأفعى كوبرا لقتل زوجته وهي نائمة والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقدم هندي على قتل زوجته البالغة من العمر 25 عاماً باستخدم أفعى كوبرا وثعباناً آخر في جريمة نادرة الحدوث من حيث تفاصيلها و"أدواتها".

وقال ممثلو الادعاء الذين وصفوا الجريمة بأنها "من أندر الحالات"، إن سوراج كومار أطلق ثعباناً من نوع "راسل" الشديد السمية على زوجته، فلدغها مما أدخلها المستشفى حيث مكثت نحو شهرين لتلقي العلاج لكنها توفت.

وفيما كانت تمضي فترة نقاهة في منزل والديها، حصل الزوج البالغ من العمر 28 عاماً على أفعى كوبرا من مدرب ثعابين وألقاه على زوجته خلال نومها. وأدت لدغة الكوبرا السامة إلى مقتل المرأة البالغة من العمر 25 عاماً.

ودفع سوراج ببراءته من التهمة لكن الشرطة أفادت بأن بيانات هاتفه تظهر أنه كان على اتصال بمدربي ثعابين وشاهد مقاطع فيديو عن الثعابين على الإنترنت قبل إقدامه على قتل زوجته في كولام بولاية كيرالا الجنوبية.

وأشار وكلاء الادعاء إلى أن سوراج بقي في الغرفة مع زوجته أوثرا بعدما لدغتها الكوبرا وواصل أنشطته الصباحية الاعتيادية في اليوم التالي عندما أبلغته والدة المرأة بأنها لُدغت.

وقال المدعي العام الذي طلب عقوبة الإعدام إن "طريقة تنفيذ الجريمة والخطة الشريرة التي اتبعها المتهم لقتل زوجته التي كانت طريحة الفراش تجعلها تندرج في فئة أندر الحالات".

ونقلت صحيفة "هندوستان تايمز" عنه قوله إن مدرب الثعابين فافا سوريش أفاد بأن سوراج قد يكون "تسبب بألم للأفعى لاستفزازها ودفعها إلى اللدغ".

وكانت أوثرا من عائلة ثرية، لكن زوجها الذي يعمل في أحد المصارف لم يكن ميسوراً.

وارتاب والد المرأة عندما حاول سراج وضع يده على ممتلكاتها بعد وفاتها، فمما دعا للتحقيق في وفاتها على اعتبارها جريمة وليست حادثة.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن عائلة سوراج اتُهمت بالتآمر بعد العثور على بعض قطع الذهب التي كانت ملكاً لأوثرا مدفونة بالقرب من منزل سوراج بعد أيام من مقتلها.

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