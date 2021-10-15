ما الكمية المسموح بها من السعرات الحرارية يوميا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

من المهم معرفة عدد السعرات الحرارية التي يجب أن يستهلكها الشخص العادي في اليوم، حتى يمكن الحفاظ على الصحة وتجنب الإصابة بالأمراض.

وتوضح خبيرة التغذية الروسية مارينا ماكيشا، أنه يجب حساب محتوى السعرات الحرارية اليومية مع مراعاة وزن الشخص. لذلك يوصى باستهلاك 25-30 سعرة حرارية للكيلوجرام الواحد.

أوضحت في مقابلة مع "موسكفا 24" في 13 أكتوبر: "بالأرقام المطلقة، تبين أن هناك حوالي 1800-2000 سعرة حرارية يوميًا للنساء. والرجال - ما يصل إلى 2500 سعر حراري"، وفقا لـ"سبوتنيك".

في الوقت ذاته، أكدت ماكيشا أنه عند الحساب من المهم مراعاة نمط الحياة، وخاصة النشاط البدني. ستكون الحاجة إلى الطاقة أكبر لدى الأشخاص ذوي الكثافة العالية من الكتلة العضلية، ما يعني أنه يصبح من الضروري زيادة محتوى السعرات الحرارية في الطعام، وإلا ستبدأ عملية فقدان الوزن.