بلاش الشاي.. 5 مواد غذائية تجنب تناولها في وجبة الإفطار

القاهرة - سمر حسين - صحة

وجبة الإفطار هي أهم الوجبات الغذائية التي ينادي بتناولها خبراء التغذية حول العالم بشكل يومي، نظرًا لمساهمتها في مد الجسم بالطاقة والعناصر الغذائية المهمة التي تساعده على القيام بالأنشطة المختلفة.

ولكي يتم الحصول على وجبة إفطار صحية وغنية بالمواد الغذائية الهامة، لفت بعض الخبراء إلى ضرورة تجنب تناول بعض المواد الغذائية خلال تلك الوجبة، وذلك للحفاظ على صحة الجسم ونشاطه بشكل جيد، حسب موقع «healthline» الغذائي الأمريكي.

مواد تجنبي تناولها خلال وجبة الإفطار

وخلال هذا التقرير، نستعرض تلك المواد التي يفضل تجنب تناولها خلال وجبة الإفطار.

1- الحبوب السكرية أو المكررة

على الرغم من مظهرها الحلو والمقرمش والحضور الشائع على مائدة الإفطار، فإن معظم الحبوب السكرية عادة ما تكون مليئة بالسكر وقليلة البروتين، مما يعني أنها ستزيد من مستويات السكر في الدم بسرعة.

2- الفطائر

على الرغم من مذاقها الشهي، إلا أن هذه الأطعمة تصنع غالبًا من الدقيق الأبيض المكرر وتعلوها الزبدة والشراب، وهو ما يعني أن الفطائر غنية بالسعرات الحرارية والدهون والسكر، وتفتقر إلى البروتين والألياف.

ومع ذلك إذا كانت لديك رغبة شديدة في تناول الفطائر أوالوافل، فاختر الأنواع التي تحتوي على الحبوب الكاملة أو غيرها من المكونات الغنية بالعناصر الغذائية مثل دقيق اللوز أو الحمص.

3- خبز محمص بالزبدة

الخبز المحمص بالزبدة هو وجبة فطور بسيطة وسهلة، فكل ما تحتاجه هو شريحة من الخبز وبعض الزبدة، وستحصل على وجبة صباحية مقرمشة ومالحة، لكنها تفتقر إلى البروتين، فضلًا عن احتواءها على سعرات حرارية عالية، تزيد من الوزن.

4- عصير الفاكهة

على الرغم من أنك قد تعتقد أن إرواء عطشك بعصير الفاكهة أكثر صحة من شرب المشروبات الغازية، إلا أنها تحتوي على نسب عالية من السكر.

الشاي

على الرغم من أن الشاي مادة منبهة قوية، إلا أنه لا يحتوي على ألياف أو عناصر غذائية مفيدة للجسم بصورة كبيرة.