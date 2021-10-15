طريقة عمل الشكشوكة بأطعمة مختلفة.. خطوات بسيطة وسهلة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر الشكشوكة من أصناف الطعام التي يفضل البعض تناولها، على وجبة الإفطار أو العشاء، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل الشكشوكة بأطعمة مختلفة، على طريقة الشيف غادة جميل، مقدمة برنامج «اتفضلوا عندنا» على سي بي سي سفرة.

طريقة عمل الشكشوكة بالهوت دوج

المكونات

بيض.

بصل.

فلفل.

زعتر.

بيبي هوت دوج لحمة ودجاج.

زبدة.

طماطم.

ملح وفلفل.

خطوات عمل الشكشوكة بالهوت دوج

يشوح البيبي هوت دوج في الزبدة.

ثم تضاف رشة فلفل أسود وملح ثم يضاف الزعتر.

يضاف البصل المفروم ويقلب جيدًا.

يضاف الفلفل الألوان ويقلب جيدًا ثم تضاف الطماطم.

وتترك حتى تتسبك مع الخليط.

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض

المكونات

4 بيضات.

2 بصلة مفرومة.

2 ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

ثمرة من الطماطم المفرومة.

فص من الثوم.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الحار.

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة.

ملعقة صغيرة من الملح.

خطوات عمل الشكشوكة بالبيض

توضع المقلاة على النار ويوضع بها زيت الزيتون.

يوضع البصل ويشوح على النار حتى يتغير لونه.

اضافة الثوم المفروم، ثم تقلب واضافة الزنجبيل والفلفل الحار والقرفة.

وضع الطماطم وتقلب وتتبل بالملح.

تترك على النار حتى تتسبك ويوضع عليها البيض واحدة تلو الاخرى وتقلب.

نضع البقدونس ونترك المكونات على النار حتى نضج البيض.

طريقة عمل الشكشوكة بالجبنة

2 كوب من الجبنة الكريمي.

2 بصلة مفرومة.

2 ملعقة كبيرة من البقدونس.

ثمرة من الطماطم المفرومة.

مكعبات من الفلفل الأخضر.

مكعبات من الفلفل الأحمر.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الملح.

2 كوب من الجبنة البارميزان.

خطوات عمل الشكشوكة بالجبنة

في مقلاة على النار يوضع السمن ثم اضافة البصل.

اضافة الطماطم المقطعة ونقلّب على النار.

وضع البهارات المشكلة وتتبيلها بالملح.

اضافة الفلفل الأخضر والأحمر وتقلب.

تترك المكونات على النار حتى تتسبك واضافة إليها البيض واحدة تلو الأخرى.

نضع إليها الجبنة الكريمي والجبنة البارميزان ونضعها في الفرن قليلا حتى تسيح الجبنة وتقدم.