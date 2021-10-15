نجوم شاركوا في حفل افتتاح مهرجان الجونة بمفردهم.. من غير النص التاني (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كالعادة يخطف مهرجان الجونة السينمائي الأنظار، حيث يشارك عدد كبير من نجوم الفن سواء في مصر أو الوطن العربي، ويحتوي المهرجان السينمائي على العديد من اللقطات المميزة ومنها إطلالات الفنانات، وشهد حفل الافتتاح هذا العام، الذي أقيم مساء أمس، مشاركة بعض الفنانين دون النصف الآخر.

وفي التقرير التالي يرصد «هن»، الفنانين الذي شاركوا في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الذي أقيم مساء أمس، دون شريك الحياة.

منى زكي

شاركت الفنانة منى زكي، في حفل الافتتاح دون زوجها الفنان أحمد حلمي، وظهرت بإطلالة أنيقة مميزة مرتدية فستانا أسود في بمبي، مزودا بفيونكة من الخلف، وبذيل أسود طويل.

درة

وظهرت أيضًا الفنانة التونسية درة على السجادة الحمراء، في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، مرتديةً فستانا طويلا ضيقا باللون الأسود متداخلا معه اللون الأبيض، دون زوجها المهندس هاني سعد.

وشاركت درة بمقطع فيديو لها عن تجهيزاتها بالفستان عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وهو ما أثار تفاعل متابعيها.

حسن أبو الروس

وظهر الفنان حسن أبو الروس، دون زوجته مصممة الجرافيك غادة والي، في حفل الافتتاح لمهرجان الجونة، إذ ظهر وهو مرتدي بدلة ذات ألوان متعددة مع الفنانة دينا الشربيني التي ظهرت مرتدية فستانا من اللون البرتقالي.

فاعليات مهرجان الجونة

وأقيمت فعاليات حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021، بحضور العديد من نجوم الفن وصناع السينما، وعرضته بشكل حصري قناة ON الفضائية، إذ يشارك فيه 80 فيلمًا سينمائيًا، ويشارك عدد كبير من نجوم الفن منهم يسرا، ومنة شلبي، درة، ليلى علوي، أروى جودة، والفنان أحمد السقا الذي سيُكرم في حفل الافتتاح.

وشهد مهرجان الجونة صباح يوم الأربعاء الماضي، حريقًا في منطقة الـVIP بقاعة المؤتمرات الخاصة بحفل افتتاح مهرجان الجونة، لكن تمت السيطرة عليه من قبل قوات الحماية المدنية، ووقعت إصابات بلغت 14 شخصًا فقط.

وأذاعت قناة «ON»، فعاليات البث المباشر لحفل المهرجان في نسخته الخامسة، المقام في مدينة الجونة السياحية، مساء اليوم الخميس، بمشاركة عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة.