الامارات | صبا مبارك ملاحقة من الإرهابيين في أربيل العراقية

شكرا لقرائتكم خبر عن صبا مبارك ملاحقة من الإرهابيين في أربيل العراقية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارفت الممثلة الأردنية ​صبا مبارك​ على اختتام تصوير مشاهدها في مسلسل "ليلة السقوط" في مدينة أربيل العراقية مع المخرج السوري ناجي طعمي، ويشاركها البطولة الممثل ​باسم ياخور​، ​وميلاد يوسف​ و​كندا حنا، وغيرهم.

وتؤدي صبا مبارك في المسلسل شخصية "جوانا"، وهي طبيبة من الطائفة الإيزيدية، تعاني من ظلم تنظيم داعش، و تدور أحداثه حول معاناة الشعب العراقي مع ارهاب "داعش" والكثير من الأحداث الواقعية والمشوقة.

وكانت صبا مبارك قد كشفت عن مشاركتها في المسلسل، قائلة "انا دوري له علاقة بـ (داعش).. له علاقة بنصر الشعب العراقي علي الدواعش"، كما نشرت صبا صورا من كواليس عرض فيلم "أميرة" في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بدورته الـ78، بطولة صبا مبارك، والفنان الفلسطيني علي سليمان وتارا عبود، وغيرهم.

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