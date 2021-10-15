ظهور استثنائي لوالدة السقا بمهرجان الجونة.. بـ «فستان أنيق ومجوهرات» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

حرصت الإعلامية مها الصغير، زوجة النجم أحمد السقا، على نشر مقطع فيديو يوثق استعدادات العائلة للاشتراك في انطلاق فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الخامسة، الخميس.

ونشرت زوجة السقا مقطع فيديو أظهر عائلتها تستعد لمهرجان الجونة بالملابس الكلاسيكية والفساتين، بينما حرصت هي ونجلتها على الخضوع لجلسة ماكياج مع أحد خبراء التجميل.

وخلال الفيديو الذي شاركته مها الصغير عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، طلت السيدة نادية السروجي والدة الفنان أحمد السقا، وذلك في ظهور نادر واستثنائي لها، إذ إنها بعيدة عن الأضواء وكذلك الإعلام غالبية الوقت.

وارتدت السيدة نادية السروجي، والدة أحمد السقا، فستانًا باللون الأسود ونسقت معه ثوبا باللون الأبيض المنقوش بالزهور، وارتدت بعض المجوهرات، بينما تألقت الاعلامية مها الصغير بفستان أبيض مع حقيبة يد مزينة ومدون عليها نقوشا باللغة العربية، وحرصت على توثيق خضوعها لجلسة ماكياج رفقة ابنتها.

وظهرا الثنائي الفنان أحمد السقا وزوجته مها الصغير، في اللحظات الأولى من انطلاق مهرجان الجونة السينمائي على «الريد كاربت» في البث المباشر الخاص بالمهرجان، ووجهت حديثها لزوجها قائله: «أحمد السقا هادئ ورقيق وحساس، وليس له صوت في البيت، وأحمد طيب يطلع يطلع وينزل على مفيش».

وفي السياق نفسه حرص النجم أحمد السقا، لأول مرة على اصطحاب ابنائه الثلاثة «نادية وحمزة وياسين»، في مهرجان الجونة السينمائي، الذي حرص عدد كبير من نجوم الفن العرب والمصريين على حضوره، ومن ضمنهم أروى جودة، أكرم حسني، إلهام شاهين، الفنانة يسرا، وغيرهم من نجوم الفن.

وشهدت الساعات الماضية افتتاح مهرجان الجونة 2021، وبثت فضائية ON اللحظات الأولى من انطلاق الفعاليات، بمشاركة عدد كبير من النجوم، منهم يسرا، وإلهام شاهين، وليلى علوي، وهالة صدقي، وأمينة خليل، ومنة شلبي، وأروى جودة، ومحمد فراج، وبسنت شوقي، ومايان السيد، وأمير المصري، وآدم الشرقاوي، وآخرين.