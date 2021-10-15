تحذير من النظام الغذائي النباتي أثناء الرضاعة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

حذر المركز الاتحادي للتغذية من إتباع نظام غذائي نباتي أثناء الرضاعة؛ نظرا لأنه يهدد الرضيع بسوء التغذية، مما يؤثر بالسلب على نمو الطفل.

وأوضح المركز الألماني أن إتباع الأم لنظام غذائي نباتي أثناء الرضاعة يعرض طفلها للإصابة بنقص فيتامين B12، الذي يتوفر في الأغذية ذات المصدر الحيواني مثل اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان.

وتترتب على نقص هذا الفيتامين عواقب وخيمة تتمثل في فقدان الوزن ومشاكل في المهارات الحركية؛ حيث يواجه الطفل صعوبة في الالتفاف والجلوس، بالإضافة إلى صعوبات التطور اللغوي.

ولتجنب هذه المخاطر، يوصي خبراء التغذية الأمهات المرضعات بإتباع نظام غذائي صحي ومتوازن وليس أحادي الجانب، وذلك لإمداد جسم الرضيع بكل العناصر الغذائية اللازمة لنموه.