ما أسباب حكة الأذن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة إن حكة الأذن لها أسباب عديدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.

وأوضحت الرابطة أن الأسباب البسيطة للشعور بالحكة داخل الأذن تتمثل في وجود كمية كبيرة للغاية أو قليلة جدا من شمع الأذن أو وجود جزيئات غبار داخل الأذن.

وقد تشير حكة الأذن إلى الإصابة بأحد الأمراض مثل الحساسية كالحساسية تجاه حبوب اللقاح أو الحساسية تجاه إحدى خامات سماعات الأذن كالنيكل مثلا.

وقد ترجع حكة الأذن أيضا إلى تعرض جلد الأذن لجرح ناجم عن تنظيف الأذن بواسطة الأظافر الحادة أو الأعواد القطنية.

وقد تنذر حكة الأذن بالإصابة بالتهاب القناة السمعية، الذي ينجم عن عدوى بكتيرية أو عدوى فطرية، على سبيل المثال عندما تكون الأذن رطبة باستمرار.

وقد تترافق حكة الأذن مع الأمراض الجلدية أيضا مثل الإكزيما والصدفية والتهاب الجلد العصبي.

وبشكل عام ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء حكة الأذن والخضوع للعلاج في الوقت المناسب، لا سيما إذا كانت الحكة مصحوبة بآلام واحمرار الأذن وظهور قشور عليها مع تدهور حاسة السمع.