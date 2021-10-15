آخرها افتتاح مهرجان الجونة.. ياسمين صبري بالفستان الأصفر 3 مرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

دائمًا ما تلتفت الأنظار لإطلالات الفنانة ياسمين صبري خلال مشاركتها بدورات مهرجان الجونة السينمائي، خاصة وأنها تظهر بإطلالات مميزة ومختلفة.

ويبدو أنها من عشاق اللون الأصفر، الذي ظهرت به خلال فعاليات حفل افتتاح الدورة الخامسة للمهرجان، أمس الخميس، حيث ارتدت فستان كت باللون الأصفر مزود بإكستنشن بنفس اللون، واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت إكسسوارات مكونة من أسورة وخاتم، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي ترتدي فيها فستان أصفر خلال مشاركتها في مهرجان الجونة، حيث ارتدت في الدورة الثالثة من المهرجان أيضا فستانا أصفر براق بحمالات وفتحة عنق واسعة وفتحة على الساق، وارتدت كوليه سيلفر وأساور مطابقة، محتفظة بأسلوبها المميز في المكياج.

وفي مناسبة أخرى تألقت إلى جانب زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة خلال حفل زفاف رجل الأعمال علي الجميل، بفستان من الباييت الأصفر الطويل من تصميم اللبناني نيكولا جبران.

وتميز الفستان بقصة منسدلة عند الأكتاف وبقصة ضيقة تتسم بشق جانبي طويل، ما ميز إطلالتها هو براعتها في تنسيق اللوك الأصفر بأكسسوارات فضية على غير عادة فالحذاء مرصع بالفضة والحقيبة فضية وتزينت ياسمين صبري بمجوهرات من الماس والبلاتين الصلب المصقول.

وأضاء مهرجان الجونة السينمائي، شمعة ميلاده الخامسة بحفل افتتاح حضره نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، وشهد الحفل تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.