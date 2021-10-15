إطلالات الفنانات في مهرجان الجونة السينمائي: «نجلاء بدر نافست رانيا يوسف» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

على السجادة الحمراء، بفاعليات مهرجان الجونة السينمائي، تتنافس الفنانات بين بعضهن البعض، على الإطلالات الخاصة بينهن، مابين اختيار الموديل الأجرأ، أو اللون الأكثر إثارة، أو التصميم الهادئ، تظل كل منهن تنافس الأخرى، لتبدو هي الأكثر جذبًا للمتابعين، والجماهير.

إطلالات الفنانات في مهرجان الجونة السينمائي

وفي إطار افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، تألقت العديد من الفنانات، بموديلات مختلفة، مابين الأناقة، والاختلاف، والإثارة أيضًا، وكان على رأسهن الفنانتان رانيا يوسف، ونجلاء بدر، بعدما خطفتا الأنظار بإطلالات جريئة على السجادة الحمراء.

إطلالات الفنانات في مهرجان الجونة السينمائي: «نجلاء بدر نافست رانيا يوسف»

وعلقت الإعلامية، وخبيرة الموضة والأزياء، نهى عبدالعزيز، على إطلالات الفنانات في مهرجان الجونة السينمائي، مؤكدة إن نجلاء بدر، نافست الفنانة رانيا يوسف، بفستان مفاجئة، ومثير للجدل: «نجلاء فاجئتنا كلنا».

بينما أبدت «عبدالعزيز» إعجابها الشديد، خلال بث مباشر لـ «الوطن»، بإطلالة الفنانة يسرا، التي تألقت بفستان بيبي بلو، له كاب من الشيفون، وأكمام مرصعة بالفصوص.

كما أشادت خبيرة الأزياء والموضة، باختيار الفنانات للون الأصفر، أمثال ياسمين صبري، هند صبري، وبشرى: «رغم أنه لون الغيرة، لكن دافي ومُشع، وكله طاقة».

اللون الأبيض والسيلفر كان لهما نصيب الأسد من إطلالات الفنانات، وعلى رأسهن منة شلبي، مها الصغير، بسمة، سمية الخشاب، إنجي علي، شيرين رضا، أروى جودة: «الأبيض لون الاشراقة والصفاء ونجمات كتير لبسوه، خصوصًا إنه مُلفت وعصري».

وأشادت الإعلامية نهى عبدالعزيز، بإطلالة الفنانتين درة، وتارا عماد، على بشكل خاص: «تارا عماد كانت عملت مفاجأة باللوك باللون الموف، وكان إطلالة موفقة مع الشعر، ودرة قوية وواثقة من نفسها بالقطيفة رغم أنها خامة شتوية لكن موديل مختلف وجديد».

انطلاق مهرجان الجونة

وانطلق مساء أمس افتتاح مهرجان الجونة في دورته الخامسة، بحضور عدد كبير من الفنانين من بينهم دينا الشربينى ويسرا وليلى علوى وسمية الخشاب ونجلاء بدر ويسرا اللوزي ونسرين طافش وشيرين رضا وغيرهم.

وكان مهرجان الجونة قد شهد صباح أول أمس الأربعاء، حريقًا في منطقة الـVIP بقاعة المؤتمرات الخاصة بحفل افتتاح مهرجان الجونة، ولكن تمت السيطرة عليه من قبل قوات الحماية المدنية، ووقعت إصابات لـ 14 شخصًا فقط.