نجلاء بدر جريئة.. نجمات تصدرن "التريند" بإطلالاتهن في الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تصوير علاء أحمد

تسابقت النجمات، على السجادة الحمراء، خلال فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، بدورته الخامسة، لتتصدرن اهتمام مواقع التواصل الاجتماعي، تزامنًا مع حفل الافتتاح.

ويستعرض "الخليج 365" خلال السطور التالية أبرز النجمات اللاتي خطفن أنظار رواد السوشيال ميديا وتصدرن "التريند".

-جرأة نجلاء بدر

تصدرت الفنانة نجلاء بدر محركات البحث، بعد أن ظهرت بإطلالة جريئة، خلال مشاركتها على السجادة الحمراء، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود، تميز بوجود فتحة ساق جريئة ومشكوف عند منطقة الصدر.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة المنسدل على كتفيها، ونسقت مع إطلالتها كلاتش بنفس لون الفستان.

- نادين نجيم أيقونة الحفل

نالت إطلالة الفنانة اللبنانية نادين نجيم، إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعتبرها كثيرون أيقونة حفل الافتتاح.

وظهرت نادين بإطلالة ذهبية ساحرة، فارتدت فستانا ذهبيا لامعا مفتوحا على الصدر وبأكمام، وكان اللون مناسبًا للون بشرتها البرونزية.

واختارت تسريحة الشعر المنسدل المموج، كما اختارت مكياجًا يعتمد على الألوان البنية.

- دينا الشربيني بإطلالة جريئة

وأثارت الفنانة دينا الشربيني جدلًا بإطلالتها الجريئة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون البرتقالي دون أكتاف، وتميز بأنه مكشوفا عند منطقة الصدر والبطن، وبوجود فتحة ساق جريئة

واعتمدت دينا مكياجا ناعما، واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدل على كتفيها، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من سلسلة وخاتم وأسورة وحلق، ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الفضي

- منه شلبي مثيرة

وظهرت أيضًا الفنانة منه شلبي بإطلالة مثيرة أثارت جدل المتابعين، حيث ارتدت فستان بصيحة الكروب، ومكشوف عند منطقة البطن، وفتحة ساق طويلة أيضا.

واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع واكسسوار بسيط عند حول الرقبة بفص باللون الأخضر، كما اعتمدت اللون الأحمر الصارخ للشفاه، وتسريحة الشعر القصير المنسدل على الجانبين.

وأضاء مهرجان الجونة السينمائي، شمعة ميلاده الخامسة بحفل افتتاح حضره نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، وشهد الحفل تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.