خطفت الأنظار من رانيا يوسف.. من هي صاحبة أجرأ إطلالة في افتتاح الجونة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

تصدرت الفنانة نجلاء بدر، محرك البحث "جوجل" وأيضا وسوم موقع التغريدات "تويتر"، وأصبحت حديث رواد "السوشيال ميديا" بعد إطلالاتها على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الذي انطلق قبل قليل.

نجلاء ظهرت بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود، تميز بوجود فتحة ساق جريئة ومكشوف عند منطقة الصدر، وهو ما أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وخطف الأنظار من الفنانة رانيا يوسف التي اعتاد الجمهور عليها الظهور بإطلالات جريئة في المهرجانات، ولعل أشهرها ما عُرف بـ"فستان البطانة" في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ40.

ناقد موضة: إطلالة غير موفقة

واعتبر ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا إطلالة نجلاء بدر غير موفقة بالمرة، قائلا: "لا يمكننا تقليد إطلالات الأجانب في مهرجاناتنا العربية. هذا تقليد أعمى للغرب، وتنفيذ سيئ للغاية".

وانهالت التعليقات على مواقع التواصل والتي من بينها: "تفوقت على رانيا يوسف هذه السنة في الجراءة"، "فستان ممتاز لكنها مثير".

وانطلق حفل فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الخميس، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن.

وعادة ما تشهد "ريد كاربيت" حفل الافتتاح، إطلالات متنوعة وأنيقة للنجمات تخطف الأنظار، وتضع النجمات على صدارة محركات البحث و"التريند".

وتستمر الدورة الخامسة حتى الجمعة 22 أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.