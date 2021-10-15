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توقعات الأبراج اليوم15/10/2021: طاقة إيجابية لـ الثور وصراعات لـ الجدي

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محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل وحظك اليوم، مستندًا إلى مسارالشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب"Horoscop".

برج الحمل:

أنت بحاجة اليوم إلى البحث عن أشخاص يفكرون بنفس طريقتك

برج الثور:

اليوم لديك طاقة إيجابية كبيرة في حياتك العاطفية، لا تفوت هذه الفرصة

برج الجوزاء:

يخبرك عقلك اليوم أن كل شيء بخير، ولكن قلبك لا يقول ذلك

برج السرطان:

أنت عاطفياً جداً اليوم، وستندهش بكثير من الأحداث من حولك

برج الأسد:

أنت بحاجة اليوم إلى الراحة، ولكنك لا تستطيع عمل ذلك

برج العذراء:

أنت شخص قوي عاطفياً، اليوم لك لديك قدر كبير من الطاقة

برج الميزان:

على الرغم من أن أيامك مليئة بالنشاط، ولكنك تشعر أنك لم تفعل شيئاً

برج العقرب:

ستكون مشغولا اليوم وبعيداً عن أي مشاكل تدور حولك

برج القوس:

تشعر اليوم أنك عالق عاطفياً، وأنك تحتاج إلى مزيد من التقدير

برج الجدي:

لديك اليوم العديد من الصراعات بداخلك حول حياتك العاطفية

برج الدلو:

تشعر اليوم أن مشاعرك قد استنزفت، ولكن لا تستسلم

برج الحوت:

طاقتك مرتفعة اليوم، ولديك قدرة على تحويل الوضع السيئ إلى جيد

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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