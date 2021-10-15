مهرجان الجونة.. إطلالات النجوم الرجال في الافتتاح: "متنوعة وجذابة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

استطاع عدد من نجوم الفن الرجال خطف الأنظار على السجادة الحمراء في حفل افتتاح فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة الذي انطلق الخميس.

وفي التقرير التالي يستعرض "الخليج 365"، أبرز إطلالات الرجال في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.

- آسر ياسين:

ارتدى الفنان آسر ياسين بدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميصا باللون الأبيض، وربطة عنق باللون الأسود.

- سيد رجب:

وظهر الفنان سيد رجب ببدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض، وربطة عنق باللون الأسود.

- أكرم حسني:

وطل الفنان أكرم حسني ببدلة بمزيج من اللون الرصاصي والأسود، ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض، ورابطة عنق باللون الأسود.

- أحمد مجدي:

كما ارتدى الفنان أحمد مجدي بدلة باللون الكحلي، ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض، ورابطة عنق بنفس لون البدلة.

- أحمد السقا:

وظهر النجم أحمد السقا، ببدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض، وربطة عنق باللون الأسود.

- محمد رمضان:

أما الفنان محمد رمضان، طل مرتدياً بدلة باللون الأسود، تميز قصتها بتطريز باللون الذهبي من عند الكتف الأيسر، ونسق معها حذاء باللون الأسود،

- شريف منير:

وظهر الفنان شريف منير، مرتدياً بدلة باللون الأبيض، ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض، ورابطة عنق متعددة الألوان.

- نيكولا معوض:

وارتدى الفنان نيكولا معوض بدلة باللون الأبيض، ونسق أسفلها قميصا باللون الأبيض، وحذاء باللون البني.

- خالد سليم:

وكذلك ظهر المطرب خالد سليم ببدلة أنيقة باللون الأسود، مزينا بالتطريز من عند الياقة، ونسق معها قميص باللون الأبيض، وحذاء باللون الأسود.

- عمر الشناوي:

كما ارتدى الفنان عمر الشناوي بدلة باللون الأبيض، ونسق أسفلها قميصا باللون الأبيض، وحذاء باللون الأسود.

- أحمد داوود:

أيضا ظهر الفنان أحمد داوود ببدلة باللون الأبيض، ونسق أسفلها قميص بنفس اللون، مع بنطلون وحذاء ورابطة عنق باللون الأسود.

- أحمد رزق:

وطل الفنان أحمد رزق مرتديا بدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض، وربطة عنق باللون الأسود.

- كريم قاسم:

وارتدى الفنان كريم قاسم، بدلة بقصة مختلفة غير تقليدية باللون الكحلي، تشبه الروب وياقة طويلة، ومزينة بأزرار ذهبية.