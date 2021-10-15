4 أمراض تهاجم الأطفال في الشتاء.. كيف تحميهم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تهاجم بعض الأمراض الأطفال خلال فصل الشتاء بصفة خاصة مثل الإنفلونزا والتهاب الأذن الوسطى ومشاكل الجهاز الهضمي. وفيما يلي نظرة سريعة على هذه الأمراض.

الإنفلونزا

قال طبيب الأطفال الألماني ياكوب ماسكه إن الإنفلونزا تعد أكثر الأمراض شيوعا لدى الأطفال خلال فصل الشتاء.

وأوضح ماسكه أنه يمكن تخفيف أعراض الإنفلونزا من خلال الراحة التامة وشرب السوائل بكثرة؛ نظرا لأنها تعمل على تسييل المخاط، ومن ثم تسهيل عملية طرده، بينما يساعد الاستنشاق على توسيع الشعب الهوائية.

وشدد ماسكه على أهمية التطعيم ضد الإنفلونزا للأطفال، لا سيما الأطفال، الذين يعانون من أمراض مزمنة، مشيرا إلى أن التطعيم متاح للأطفال بدءا من عمر 6 أشهر.

التهاب الأذن الوسطى

وأضاف ماسكه أن الإنفلونزا غالبا ما يترتب عليها الإصابة بالتهاب الأذن الوسطى، الذي يسبب ألما كبيرا للطفل، مشيرا إلى أنه يمكن تخفيف الأعراض من خلال تناول المسكنات مثل الباراسيتامول والإيبوبروفين.

بالإضافة إلى ذلك يمكن علاج الالتهاب بواسطة بخاخ الأنف المزيل للاحتقان وببعض الوصفات المنزلية مثل أكياس البصل.

فيروس RS

ومن جانبه أشار طبيب الأطفال الألماني راينهارد بيرنر إلى أن الفيروس التنفسي المخلوي البشري المعروف اختصارا بفيروس RS يشهد انتشارا واسعا في فصل الشتاء، موضحا أن أعراض هذا الفيروس الخطير، الذي قد يهدد الحياة، تتمثل في صعوبة التنفس والحمى والسعال واحتقان الأنف.

ويمكن مواجهة هذا الفيروس من خلال مضادات فيروس RS وخافضات الحرارة وموسعات الشعب الهوائية والقطرات الأنفية المزيلة للاحتقان.

مشاكل الجهاز الهضمي

وتندرج مشاكل الجهاز الهضمي ضمن المتاعب الصحية الأكثر شيوعا لدى الأطفال خلال فصل الشتاء، وقد يرجع سببها إلى الفيروسات أو البكتيريا. وتتمثل أعراض عدوى الجهاز الهضمي في آلام البطن والإسهال والغثيان والقيء والحمى.

وفي البداية يمكن مواجهة هذه الأعراض من خلال شرب السوائل غير الغازية بكثرة. وبعد توقف القيء يمكن تقديم البقسماط والحساء للطفل.