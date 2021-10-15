مهرجان الجونة.. الفضي يسيطر على إطلالات النجمات في الافتتاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

انطلقت فعاليات الافتتاح من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الخميس، وسط حضور عدد كبيرة من النجوم والنجمات، وتألق عدد كبير من الفنانات على الريد كاربت.

وظهرت النجمات بإطلالات جذابة وأنيقة، وجاء معظمها باللون الفضي، وفي السطور التالية، نذكر لكم أبرز هذه الإطلالات.

- أسماء جلال:

اختارت الفنانة أسماء جلال فستانا باللون الفضي، بقصة الأوف شولدر، ومزود بفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي.

واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان، وارتدت إكسسوارات مكونة من مجموعة أساور وأقراط طويلة.

- ليلي علوي:

وتألقت الفنانة ليلي علوي بفستان طويل باللون الفضي، مزود بأكمام طويلة وواسعة، واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من كوليه و أسورة وخاتم.

واختارت ليلى أن تترك شعرها الويفي منسدلا على الجانبين، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الاسود.

- صبا مبارك:

ظهرت بفستان كت باللون الفضي، ويتميز بوجود فتحة ساق جريئة، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الفضي.

- هبة السيسي:

طلت ملكة جمال مصر سابقا هبة السيسي، مرتدية فستان منفوش باللون الفضي لامع، بقصة الكب، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت أن يكون شعرها مرفوعا بقصة الضفيرة.

- شيرين رضا:

وارتدت الفنانة شيرين فستانا منفوشا، بقصة الكب على شكل مروحة، باللون الفضي اللامع ومرصع بالفصوص، واعتمدت تسريحة الشعر القصير المنسدل على الجانبين، وارتدت مجوهرات مكونة من سلسلة، ونسقت مع إطلالتها كلاتش بنفس لون الفستان.

- أروى جودة:

كما ظهرت الفنانة أروى جودة بفستان طويل باللون الفضي مزود، تميز بأنه مزود بشريط باللون الأسود، ومزين بفتحة ساق جريئة، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، كما اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل والمكياج الهادئ.

- ريهام عبد الغفور:

وطلت الفنانة ريهام عبد الغفور بفستان باللون الفضي اللامع، وتميز بأنه بقصة الأون شولدر، من تصميم المصممة المصرية ساره أنسي، وارتدت مجوهرات بسيطة تتناسب مع إطلالتها، واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع، كما اختارت ألوان مكياج هادئة.