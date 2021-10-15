مهرجان الجونة.. 30 إطلالة أنيقة ومختلفة وجريئة للنجمات في الافتتاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تألقت النجوم والنجمات على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الذي انطلق مساء الخميس، بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة وغير تقليدية.

وكان من أبرز الحضور الفنانة ياسمين صبري وهند صبري أوري جودة وأسماء جلال وليلى علوي وهالة صدقي وإلهام شاهين ويسرا ومنة شلبي وسمية الخشاب وميس حمدان ودانا حمدان ومي سليم ودينا الشربيني

وفي التقرير نستعرض لكم 30 إطلالة لنجمات الفن خلال فعاليات الافتتاح، في الألبوم المرفق بالأعلى:

وعلى السجادة الحمراء تتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل جدل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع.

وأمس قبل المؤتمر الصحفي للمهرجان حدث حريق ضخم، أصاب جزءًا من "البلازا" المخصصة لعدد من فعالياته، غير إن المكان تحوّل إلى خلية نحل أنهت آثار الحريق ورممت الأجزاء بسرعة البرق، كي يكون جاهزا بالكامل لاستضافة حفل الافتتاح.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.