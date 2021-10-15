3 نجمات ينتظر الجمهور إطلالاتهن في الجونة.. من الأجمل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

عادة ما ينتظر الجمهور إطلالات بعض النجمات في مهرجان الجونة، ومن ضمن هؤلاء النجمات، رانيا يوسف وياسمين صبري ودينا الشربيني.

وفي التقرير التالي يستعرض لكم "الخليج 365" إطلالتهن خلال حفل الافتتاح الذي انطلق قبل قليل.

ياسمين صبري:

طلت الفنانة ياسمين بفستان كت باللون الأصفر مزود بإكستنشن بنفس اللون، واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت إكسسوارات مكونة من أسورة وخاتم، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

رانيا يوسف:

وظهرت الفنانة رانيا يوسف بفستان كب، مجسم يبرز رشاقتها باللون الأزرق الداكن، وفتحة ساق طويلة على أحد الجانبين، واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع والمكياج الصارخ.

دينا الشربيني:

وارتدت الفنانة دينا الشربيني فستانا طويلا باللون البرتقالي دون أكتاف، وتميز بأنه مكشوفا عند منطقة الصدر والبطن، وبوجود فتحة ساق جريئة، واعتمدت دينا مكياجا ناعما، واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدل على كتفيها، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من سلسلة وخاتم وأسورة وحلق، ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الفضي.

وانطلق حفل فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الخميس، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن.

وعادة ما تشهد "ريد كاربيت" حفل الافتتاح، إطلالات متنوعة وأنيقة للنجمات تخطف الأنظار، وتضع النجمات على صدارة محركات البحث و"التريند".

وتستمر الدورة الخامسة حتى الجمعة 22 أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.