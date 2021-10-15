مهرجان الجونة.. داليا شوقي بإطلالة جريئة في حفل الافتتاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: نور جمال

تصوير: علاء أحمد

تألقت الفنانة الشابة داليا شوقي شقيقة الفنانة بسنت شوقي، على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته الخامسة، بفستان جريء.

وطلت مرتدية فستان باللون الفيروزي لامع، بقصة حرف x من عند الرقبة، وبه فتحة كبيرة من البطن، وبفتحة ساق كبيرة، ونسقت معه صندل لامع باللون الفضي.

واعتمدت مكياجاً ترابياً، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها منسدل على جانبي كتفيها.

وانطلق حفل فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الخميس، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن.

وعادة ما تشهد "ريد كاربيت" حفل الافتتاح، إطلالات متنوعة وأنيقة للنجمات تخطف الأنظار، وتضع النجمات على صدارة محركات البحث و"التريند".

وتستمر الدورة الخامسة حتى الجمعة 22 أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.