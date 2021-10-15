فنانون اصطحبوا أبناءهم في مهرجان الجونة السينمائي.. آخرهم أحمد السقا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

انطلق اليوم مهرجان الجونة السينمائي، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، ومن ضمنهم الفنانة اروى جودة، أكرم حسني، إلهام شاهين، الفنانة يسرا وغيرهم من نجوم الفن، وحرص الفنان أحمد السقا على الحضور بصحبة زوجته وأبنائه الثلاثة «حمزة وياسين ونادية»، لمشاركته لحظات تكريمه بجائزة الإنجاز الإبداعي في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.

ولم يكن الفنان أحمد السقا الأول الذى يحرص على اصطحاب أبنائه، وسبقه مجموعة من نجوم الفن في ذلك، يستعرض «هُن» أبرزهم.

آسر ياسين

حرص الفنان آسر ياسين، على اصطحاب زوجته وطفليهما، لحضور عرض فيلم «الصبي» لشارلي شابلن، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي العام الماضي.

محمد هنيدي

حرص الفنان محمد هنيدي خلال تكريمه العام قبل الماضي في حفل ختام مهرجان الجونة، على اصطحاب زوجته وأطفاله معه حفل المهرجان.

وعبر الفنان محمد هنيدي عن سعادته الغامرة، بتكريمه عن مشواره الفني، في حفل ختام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي.

حرصت الفنانة رانيا يوسف في حفل ختام مهرجان الجونة العام الماضي، على اصطحاب ابنتها التي ارتدت فستان والدتها الذي ظهرت به في مهرجان القاهرة، وتسبب لها في عدة مشكلات.

وفاء عامر

اصطحبت الفنانة وفاء عامر ابنها معها على السجادة الحمراء في ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، والتقطا عددا من الصور التذكارية لهما.

مهرجان الجونة السينمائي

وانطلق حفل افتتاح مهرجان الجونة 2021، اليوم حصريا عبر قناة ON، ومن المقرر أن يشارك عدد كبير من النجوم منهم الفنانة يسرا، اروى جودة، ليلى علوي، هنا شيحة، وهالة صدقي، منة شلبي، بسنت شوقي، مايان السيد، وأمير المصري، وآدم الشرقاوي، وآخرين.

يعتبر مهرجان الجونة من «التريندات» على مواقع التواصل الاجتماعي، ومحرك البحث جوجل، وذلك بعد الحريق الذي اندلع في إحدى قاعات المهرجان، إلا أن هذا الحادث لم يعطل استكمال المهرجان الذي أعلن صناعه عن إقامته في موعده.

حريق مهرجان الجونة

وقبل ساعات من انطلاق مهرجان الجونة تعرض لحريق ضخم بشكل مفاجىء، تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه في ساعات قليلة حتى ينطلق حفل الافتتاح في موعده.