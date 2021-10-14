الأبيض والسيلفر يسيطران على فساتين نجمات حفل افتتاح الجونة «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

كالعادة تسعى الفنانات للتألق بإطلالات أنيقة في مهرجان الجونة السينمائي، بدورته الخامسة الذي أقيم حفل الافتتاح مساء اليوم، في مدينة الجونة السياحية، إذ أقيم الحفل بحضور عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

وبين الإطلالات المختلفة للفنانات، اتفقت بعضهن على اللونين الأبيض والسيلفر، فهما اللونان المسيطران على فساتين النجمات في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الخامسة، الذي يقام حاليًا، وفي التقرير التالي يرصد «هن» أبرز إطلالات الفنانات باللونين ذاته.

منة شلبي

تألقت الفنانة منة شلبي بفستان أبيض، مميز، إذ جاء مكشوف البطن، وجزء من الظهر، وكشف عن التاتو المرسوم على كتفيها، كما أنه دون حمالات وأكمام، مع فتحة هوليود التي كشفت عن ساقيها، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة، مع مكياج صارخ، بألوان صريحة.

ريهام عبدالغفور

وظهرت الفنانة ريهام عبدالغفور، على السجادة الحمراء، مرتدية فستان من اللون «السيلفر» منفوش ذو صيحة «أوف شولدر» مشغول بالتطريزات اللامعة، كما أنها لململت شعرها إلى الوراء، ووضعت مكياج مناسب مع إطلالاتها الأنيقة.

صبا مبارك

وظهرت الفنانة صبا مبارك على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دوراته الخامسة بإطلالة مميزة، إذ جاء الفستان كت من اللون «السيلفر» ويتميز بوجود فتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الفضي.

علا رشدي

انضمت أيضًا الفنانة علا رشدي لقائمة الفنانات اللائي ارتدين فستانا من اللون الأبيض، في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، قصيرا مزودا بـ«إكستنشن»، كما جاء متداخلا مع بعضه، مع تسريحة شعر بسيطة.

مها الصغير

وأيضًا ظهرت الإعلامية مها الصغير، زوجة الفنان أحمد السقا، في حفل الافتتاح وهي مرتدية فستان أبيض، ذو كم واحد وربطت شعرها لأعلى.

فعاليات مهرجان الجونة

وبدأت فعاليات حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021، بحضور العديد من نجوم الفن وصناع السينما، وعرضته بشكل حصري قناة ON الفضائية، إذ يشارك فيه 80 فيلمًا سينمائيًا، ويشارك عدد كبير من نجوم الفن منهم يسرا، ومنة شلبي، درة، ليلى علوي، أروى جودة، والفنان أحمد السقا الذي سيُكرم في حفل الافتتاح.

وشهد مهرجان الجونة صباح أمس الأربعاء حريقًا في منطقة الـVIP بقاعة المؤتمرات الخاصة بحفل افتتاح مهرجان الجونة، لكن تمت السيطرة عليه من قبل قوات الحماية المدنية، ووقعت إصابات بلغت 14 شخصًا فقط.

وتذيع قناة «ON»، فعاليات البث المباشر لحفل المهرجان في نسخته الخامسة، المقام في مدينة الجونة السياحية، مساء اليوم الخميس، بمشاركة عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة.