مايا دياب تسخر من إطلالتها بمهرجان الجونة السينمائي: خشوا تحت الترابيزة «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

سخرت الفنانة اللبنانية مايا دياب، من إطلالتها بمهرجان الجونة السينمائي، لدورته الخامسة، وذلك خلال لقائها بالإعلامية إنجي علي على السجادة الحمراء، خلال فاعليات المهرجان.

إطلالة غريبة لـ مايا دياب

وظهرت الفنانة بفستان أحمر، أنيق، تميز بكونه أوف شولدر، بأكمان طويلة، له فتحة ساق من الأمام، ارتدت معه حذاء برقبة طويلة من الجلد باللون الأحمر، وقفازات جلد باللون الأحمر أيضًا.

وخطفت الفنانة مايا دياب الأنظار بارتداء «شابوه» عملاق بنفس اللون، جاء حجمه يشبه حجم «الشمسية».

سخرية مايا دياب من الشابوه

وأظهرت بعض اللقطات المصورة، تحية الفنانة دينا الشربيني، الفنان حسن أبو الروس للأخيرة، حيث ابديا إعجابهما ودهشتهما بإطلالتها، لترد عليهما قائلة: «خشوا تحت الترابيزة» كناية عن حجم الشابوه العملاق.

انطلاق مهرجان الجونة

وانطلق، مساء اليوم، افتتاح مهرجان الجونة في دورته الخامسة بحضور عدد كبير من الفنانين من بينهم دينا الشربينى ويسرا وليلى علوى وسمية الخشاب ونجلاء بدر ويسرا اللوزي ونسرين طافش وشيرين رضا وغيرهم.

وكان مهرجان الجونة قد شهد صباح أمس الأربعاء حريقًا في منطقة الـVIP بقاعة المؤتمرات الخاصة بحفل افتتاح مهرجان الجونة، ولكن تمت السيطرة عليه من قبل قوات الحماية المدنية، ووقعت إصابات بلغت 14 شخصًا فقط.