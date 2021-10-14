الورود تزين فستاني إلهام شاهين وهنا شيحة في مهرجان الجونة السينمائي

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شهد حفل افتتاح مهرجان الجونة تألق كل الفنانتين إلهام شاهين وهنا شيحة وظهرتا بإطلالة متشابهة خلال حفل الافتتاح.

ويستعرض «هُن» إطلالات إلهام شاهين وهنا شيحة خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.

الورود تزين إطلالتي إلهام شاهين وهنا شيحة في مهرجان الجونة السينمائي

وتألقت الفنانة هنا شيحة بإطلالة مبهجة، بفستان منقوش بالورود، ونسقت معه حقيبة يد ذهبية اللون.

وظهرت الفنانة إلهام شاهين في إطلالة متشابهة بفستان أحمر مزين بالورود التي تحمل نفس لون الفستان وكذلك ارتدت قلادة بنفس لون الفستان، فظهر تناسق الألوان في الإكسسوارت مع لون الفستان.

مهرجان الجونة السينمائي

وانطلق حفل افتتاح مهرجان الجونة 2021، اليوم، ويعرض عبر قناة ON، ومن المقرر أن يشارك عدد كبير من النجوم منهم الفنانة يسرا، اروى جودة، ليلى علوي، هنا شيحة، وهالة صدقي، منة شلبي، بسنت شوقي، مايان السيد، وأمير المصري، وآدم الشرقاوي، وآخرين.

يعتبر مهرجان الجونة من «التريندات» على مواقع التواصل الاجتماعي، ومحرك البحث جوجل، وذلك بعد الحريق الذي اندلع في إحدى قاعات المهرجان، إلا أن هذا الحادث لم يعطل استكمال المهرجان الذي أعلن صناعه عن إقامته في موعده.

حريق مهرجان الجونة

كانت تعرضت القاعة الرئيسية لمهرجان الجونة أمس لحريق ضخم بشكل مفاجئ، تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه في ساعات قليلة في حين اتجهت إدارة المهرجان لفتح تحقيقا مفصلا، لكشف الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق الهائل.

وطمأن رجل الأعمال سميح ساويرس، مؤسس مدينة الجونة، في تصريحات إعلامية الجمهور بشأن إقامة مهرجان الجونة، مؤكدا أن حفل الافتتاح سيقام في موعده المقرر مساء اليوم، موضحا أنه زار المصابين للاطمئنان عليهم.

وتحولت قاعة المؤتمرات إلى خلية نحل للانتهاء من ترميم الأجزاء المحترقة حتى ينطلق المهرجان في موعده المحدد، كي يكون المكان كامل بالتجهيزات لاستضافة حفل الافتتاح الذي يشهد توافد عدد كبير من النجوم المصريين والعرب.