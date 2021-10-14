زوجة أحمد السقا تمازحه خلال افتتاح الجونة السينمائي: هادي وملوش طلبات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مازحت الإعلامية مها الصغير، زوجها النجم أحمد السقا أثناء دخولهما على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، بشكل خطف الأضواء عليهما، حيث ردت على سؤال المذيعة عن صفات زوجها الإنسانية قائلة: «هادي أوي ورقيق وحساس، ومحدش بيسمعله صوت».

أحمد السقا يسترجع ذكريات فيلم «همام في أمستردام»

واسترجع النجم أحمد السقا، المكرم بمهرجان الجونة السينمائي، خلال الدورة الجارية من المهرجان، ذكريات بدايته في السينما وخاصة فيلم همام في أمستردام حين علم أنه سيكرم بهذا المهرجان، وخطر بباله شخصية «أدريانو»، التي قدمها في الفيلم بجانب نجم الكوميديا محمد هنيدي.

مها الصغير: اعتقدت السقا هيختار شخصية تيتو

وعلقت الإعلامية مها الصغير على اختياره شخصية أدريانو قائلة إنها اعتقدت أن زوجها سيختار شخصية أخرى، وبالأخص شخصية «تيتو»، التي جسدها بفيلم «تيتو».

وكشف أحمد السقا عن أحدث أفلامه الذي سيخوضها في الفترة المقبلة، خلال لقاء معه بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، المذاع على شاشة on، قائلًا إن أحدث أفلامه هو «العنكبوت»، الذي سيعرض خلال إجازة نصف العام المقبل، موضحًا أن فيلم العنكبوت يناقش قضية إنسانية بالدرجة الأولى مشيرًا إلى أنه فيلم درامي في إطار أكشن.

أحمد السقا: لا أستطيع اختيار فنان واحد فقط للتكريم بمهرجان الجونة.. النجوم كثيرة

وحول اختياره لنجم يكرم بمهرجان الجونة السينمائي، ذكر أن النجوم المصريين كثيرون وجميعهم يستحق التكريم ولا يستطيع أن يضع أسما واحدا لنجم مصري للتكريم، قائلا: «حتى الآن لا أعرف من سيسلمني جائزة تكريمي، ولا أستطيع أن أختار شخصا واحدا، لأن هناك نجوما كثيرة تستحق التكريم».

وكشف عن أسماء العديد من النجوم الذين يستحقون التكريم خلال حفل الجونة السينمائي: «ممكن شريف منير، أشرف عبدالباقي، كريم عبدالعزيز، أحمد عز، هاني سلامة».

وعادت «مها» للحديث من جديد، خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، المذاع على شاشة on، ممازحة زوجها أثناء حديثها عن صفاته معها: «أحمد السقا هادي ورقيق وحساس، وملوش صوت خالص في البيت وملوش طلبات»، موضحة أن كزوجها شخصية طيبة للغاية.

انطلاق المهرجان

وانطلق فعاليات حفل افتتاح النسخة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، المقام في مدينة الجونة السياحية، مساء اليوم الخميس، بمشاركة عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة، على رأسهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، وشقيقه سميح ساويرس، والفنانة يسرا، ومنة شلبي، درة، ليلى علوي، أروى جودة، والفنان أحمد السقا الذي سيُكرم في حفل الافتتاح.

وكان قد بدأ قبل قليل، حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021، بحضور العديد من نجوم الفن وصناع السينما، وعرضته بشكل حصري قناة ON الفضائية، إذ يشارك فيه 80 فيلمًا سينمائيًا.