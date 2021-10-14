محمد فراج: عشت حالة خاصة في مهرجان الجونة السينمائي

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

أكد الفنان محمد فراج، أن النسخة الماضية من مهرجان الجونة السينمائي، تمثل له وهو زوجته الفنانة بسنت شوقي، حالة خاصة، كونها كانت الدورة الأولى التي يظهر خلالها هو وزوجته للمرة الأولى بعد ارتباطهما شكل رسمي أمام الكاميرات والناس.

وأضاف «فراج»، خلال افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، المذاع على شاشة on، أنه لا يعتقد أن الأعمال الدرامية سحبته بعيدا عن السينما، موضحا أنه يعمل يختار من بين الأعمال الجيدة التي تعرض عليه، أي كانت سينما أو دراما أو مسرح.

بسنت شوقي: سعيدة بنجاح أحدث أعمالي

وقالت الفنانة بسنت شوقي، خلال افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، المذاع على شاشة on، إنها سعيدة للغاية بالأعمال الفنية التي قدمتها في الفترة الأخيرة، متمنية أن يتاح أمامها الفرصة دائما لتجربة أعمال جديدة ولا يتوقعها الجمهور منها.

انطلاق المهرجان

وانطلق فعاليات حفل افتتاح النسخة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، المقام في مدينة الجونة السياحية، مساء اليوم الخميس، بمشاركة عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة، على رأسهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، وشقيقه سميح ساويرس، والفنانة يسرا، ومنة شلبي، درة، ليلى علوي، أروى جودة، والفنان أحمد السقا الذي سيُكرم في حفل الافتتاح.

وكان قد بدأ قبل قليل، حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021، بحضور العديد من نجوم الفن وصناع السينما، وعرضته بشكل حصري قناة ON الفضائية، إذ يشارك فيه 80 فيلمًا سينمائيًا.

وتعرض المهرجان لأكثر من أزمة خلال الأيام الماضية، إلا أنها لم تؤثر على استمرار المهرجان، أولها الخلاف بين الفنانة يسرا، وانتشال التميمي، مدير المهرجان، بعد تصريح الأخير عن عدم تكريمها في المهرجان، الأمر الذي ردت عليه الفنانة يسرا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، وقالت إن هذا التصريح غريب، ولم يكن له أي داع، إلا أن هذه الأزمة انتهت بعد ظهورهما معًا في المهرجان، والتصريحات الطيبة المتبادلة.