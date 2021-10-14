سعر بدلة نجيب ساويرس في مهرجان الجونة.. قماش إنجليزي وقميص نصه بيلمع «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

الأزياء الغريبة والجديدة سمة تلازم إطلالات رجل الأعمال نجيب ساويرس في المهرجانات والأحداث العامة، وكان آخرها ظهوره في مهرجان الجونة السينمائي ببدلة أنيقة ومختلفة عن المعتاد وقميص يظهر لأول مرة في حدث رسمي.

ساويرس يظهر في بداية فعاليات المهرجان

ويشهد مهرجان الجونة السينمائي 2021 في دورته الخامسة إطلالات العديد من النجوم، بينما يحرص رجل الأعمال نجيب ساويرس على الظهور أمام الكاميرات في بدايته من كل عام ليلتقي بجميع المشاركين مع الساعات الأولى من بدء فعاليات المهرجان الذي تحرص وسائل الإعلام على نقله بشكل مباشر.

بدلة من تصميم إنجليزي

وعند بدء البث، تألق المهندس نجيب ساويرس ببدلة كحلية اللون من «الكشمير الإنجليزي»، خطفت أنظار الحضور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره على شاشات التلفزيون.

وأكد مصمم الأزياء راضي علي، أحد المشاركين في مهرجان الجونة السينمائي في نسخته المقامة حاليا بمدينة الغردقة، أن البدلة من تصميم إنجليزي وذات «ريفير» أنيق مصنوع من قماش الستان الكلحي وهو تصميم جديد وراقي وتقدمه أكثر من دار أزياء وماركات عالمية مختلفة حول العالم.

ما هو سعر بدلة نجيب ساويرس؟

وأضاف مصمم الأزياء خلال حديثه لـ«الوطن» أن بدلة المهندس نجيب ساويرس في الغالب ليست جاهزة وإنما تفصيل فريد وصنعت بعناية كبيرة، مؤكدًا أن تكلفتها تتراوح بين 25 و30 ألف جنيه، أما القميص الذي حرص ساويرس على ارتدائه من النوع اللامع من قماش «السوفت الفرنساوي» بملمس الستان الخارجي مع حرصه على تشجيره خلال التفصيل وإضافة شريط على باندة الزراير والياقة «الاسبانش المسحوبة» ومرصع بمادة لامعة، ويصل سعره إلى 500 يورو أي نحو (9000 جنيه مصري).

وبدأت فعاليات مهرجان الجونة في نسخته الخامسة مساء اليوم الخميس وذلك بعد أن شهد حريقًا في منطقة الـVIP بقاعة المؤتمرات الخاصة بحفل افتتاح المهرجان لكن تمت السيطرة عليه من قبل قوات الحماية المدنية، ووقعت إصابات بلغت 14 شخصًا فقط.

وتحرص فضائية «ON» على تغطية فعاليات البث المباشر لحفل المهرجان في نسخته الخامسة، المقام في مدينة الجونة السياحية، مساء اليوم الخميس، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن والغناء والشخصيات العامة.