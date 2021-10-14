إطلالة متكررة لياسمين صبري في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.. أصفر لامع «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

كعادتها، خطفت الفنانة ياسمين صبري، الأنظار فور ظهورها على السجادة الحمراء، بمهرجان الجونة السينمائي، بدورته الخامسة، على الرغم من الإطلالة التي تشبه إطلالاتها السابقة بالمهرجانات.

وتألقت الفنانة ياسمين صبري، بفستان أصفر، تميز بكونه طويل ومفتوح، بحمالات عريضة «وان شولدر»، جاء مرصعا بالفصوص اللامعة.

وتشبه إطلالة ياسمين صبري، إطلالاتها السابقة، التي تختارها بالمهرجانات المختلفة، فدومًا ما نفضل الملابس اللامعة، المرصعة بالفصوص.

الجدير بالذكر أن الإطلالة تشبه فستان الفنانة ياسمين صبري الذي تألقت به في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، بفستان أزرق اللون ولامع، كما أنه منقوش وبحزام رفيع، مع تسريحة شعر انسيابية، والتي جاءت أيضًا تشبه إطلالاتها بنسخ مهرجان الجونة السينمائي السابقة، التي ربما اختلفت قليلًا في «الموديل» لكنها اعتمدت على الخامة اللامعة للغاية.

من اللون الذهبي، مرورًا بالأصفر والأخضر وحتى الأزرق، استطاعت الفنانة لفت الأنظار على الرغم من تشابه الإطلالات.

انطلاق مهرجان الجونة

وانطلق مساء اليوم، حفل افتتاح النسخة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، المقام في مدينة الجونة السياحية، بمشاركة عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة، على رأسهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، وشقيقه سميح ساويرس، والفنانة يسرا، ومنة شلبي، درة، ليلى علوي، أروى جودة، والفنان أحمد السقا الذي سيُكرم في حفل الافتتاح.

وتذيع قناة «ON»، فعاليات البث المباشر لحفل المهرجان في نسخته الخامسة، المقام في مدينة الجونة السياحية، مساء اليوم الخميس، بمشاركة عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة.

وكان مهرجان الجونة شهد صباح أمس الأربعاء حريقًا في منطقة الـVIP بقاعة المؤتمرات الخاصة بحفل افتتاح مهرجان الجونة، ولكن تمت السيطرة عليه من قبل قوات الحماية المدنية، ووقعت إصابات بلغت 14 شخصًا فقط.