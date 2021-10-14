درة تتألق بالأسود والأبيض على ريد كاربت افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تألقت الفنانة درة على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، الذي يقام حاليًا في مدينة الجونة السياحية، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، ومؤسسي المهرجان المهندس نجيب ساويرس وشقيقه سميح ساويرس.

وظهرت «درة» على السجادة الحمراء مرتديةً فستانا طويلا ضيقا باللون الأسود متداخلا معه اللون الأبيض، كما أنها شاركت بمقطع فيديو لها عن تجهيزاتها بالفستان عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وهو ما أثار تفاعل متابعيها.

فاعليات مهرجان الجونة

وبدأت فعاليات حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021، بحضور العديد من نجوم الفن وصناع السينما، وعرضته بشكل حصري قناة ON الفضائية، إذ يشارك فيه 80 فيلمًا سينمائيًا، ويشارك عدد كبير من نجوم الفن منهم يسرا، ومنة شلبي، درة، ليلى علوي، أروى جودة، والفنان أحمد السقا الذي سيُكرم في حفل الافتتاح.

وشهد مهرجان الجونة صباح أمس الأربعاء حريقًا في منطقة الـVIP بقاعة المؤتمرات الخاصة بحفل افتتاح مهرجان الجونة، لكن تمت السيطرة عليه من قبل قوات الحماية المدنية، ووقعت إصابات بلغت 14 شخصًا فقط.

وتذيع قناة «ON»، فعاليات البث المباشر لحفل المهرجان في نسخته الخامسة، المقام في مدينة الجونة السياحية، مساء اليوم الخميس، بمشاركة عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة.