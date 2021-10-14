هنا شيحة بفستان مزين بالورود في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

ظهرت الفنانة هنا شيحة على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، بمدينة الجونة السياحية، والذي يقام حاليا بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن ومؤسسي المهرجان المهندس نجيب ساويرس وشقيقه سميح ساويرس.

وارتدت هنا شيحة إطلالة مبهجة، بفستان منقوش بالورود، ونسقت معه حقيبة يد ذهبية اللون.

مهرجان الجونة السينمائي

وانطلق حفل افتتاح مهرجان الجونة 2021، قبل قليل، ويعرض عبر قناة ON، ومن المقرر أن يشارك عدد كبير من النجوم منهم الفنانة يسرا، اروى جودة، ليلى علوي، هنا شيحة، وهالة صدقي، منة شلبي، بسنت شوقي، مايان السيد، وأمير المصري، وآدم الشرقاوي، وآخرين.

يعتبر مهرجان الجونة من «التريندات» على مواقع التواصل الاجتماعي، ومحرك البحث جوجل، وذلك بعد الحريق الذي اندلع في إحدى قاعات المهرجان، إلا أن هذا الحادث لم يعطل استكمال المهرجان الذي أعلن صناعه عن إقامته في موعده.

حريق مهرجان الجونة

وتعرضت القاعة الرئيسية لمهرجان الجونة أمس لحريق ضخم بشكل مفاجئ، تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه في ساعات قليلة في حين اتجهت إدارة المهرجان لفتح تحقيقا مفصلا، لكشف الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق الهائل.

وطمأن رجل الأعمال سميح ساويرس، مؤسس مدينة الجونة، في تصريحات إعلامية الجمهور بشأن إقامة مهرجان الجونة، مؤكدا أن حفل الافتتاح سيقام في موعده المقرر مساء اليوم، موضحا أنه زار المصابين للاطمئنان عليهم.

وتحولت قاعة المؤتمرات إلى خلية نحل للانتهاء من ترميم الأجزاء المحترقة حتى ينطلق المهرجان في موعده المحدد، كي يكون المكان كامل بالتجهيزات لاستضافة حفل الافتتاح الذي يشهد توافد عدد كبير من النجوم المصريين والعرب.