7 علامات تحذيرية لأمراض خطيرة.. يتجاهلها الكثير من النساء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تتغير أجساد النساء دائمًا، وهذا هو السبب في أن من الصعب عليهن في بعض الأحيان تحديد المشكلات في المراحل المبكرة.

وتفكر المرأة كثيرا في الذهاب إلى الطبيب لكن بعد ظهور أعراض خطيرة، غير إنها إذا كنت تولي اهتمامًا شديدًا لأدنى التغييرات في الجسم، تستطيع الحفاظ على صحتها الجسدية والوقاية من المشاكل المستقبلية.

هناك 8 علامات غير واضحة تشير إلى مشاكل صحية خطيرة لا يجب للمرأة تجاهلها، هي كالتالي وفقا لموقع "برايت سايت".

1. انتفاخ البطن:

يعتبر الانتفاخ جزءًا طبيعيًا خلال فترة الطمث بالنسبة للعض، ولكن إذا كنت تعاني منه لأكثر من أسبوعين، فقد تكون هذه أول علامة على وجود شيء غير متوازن مع جسمك.

في حالة الانتباذ البطاني الرحمي، يمكن أن تنتفخ البطن بسهولة، وتزداد سوءًا مع مرور اليوم حتى يصل لأسابيع، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون الانتفاخ المستمر علامة على سرطان الثدي أو المبيض.

2. بثور على الذقن:

قبل نحو أسبوعين من الدورة الشهرية، يزيد جسمك من هرمون الاستروجين والبروجسترون، وبسبب هذا التغيير في مستويات الهرمون، قد تواجه ظهور حب الشباب على ذقنك والذي يجب أن يزول مع الوقت.

لكن إذا كنت تعانين من البثور على الفك أو الذقن باستمرار، فقد يعني ذلك أن الهرمونات خارجة عن السيطرة، ويجب الذهاب إلى الطبيب المختص على الفور.

3. الشعور بالألم عند ممارسة الرياضة:

إذا كنت تعانين من ألم في منطقة الحوض بشكل متكرر أثناء الجري والمشي وحتى الوقوف لفترة طويلة، فقد يعني ذلك الإصابة ببطانة الرحم، وهي الطبقة الداخلية من الرحم، وتنمو خارج المكان الذي من المفترض أن تنمو فيه، وفي هذه الحالة.

وتعمل خلايا بطانة الرحم الغريبة والندبات على ربط أعضائك الداخلية معًا، ما يسبب الألم وعدم القدرة على ممارسة الرياضة.

4. آلام أسفل الظهر والساق:

آلام أسفل الظهر شائعة جدًا خلال فترة الطمث للمرأة، لذا يمكن اعتبارها طبيعية.

ولكن إذا كنت تعانين من آلام في أسفل الظهر والكتفين قبل وأثناء وبعد فترة الطمث، بالإضافة إلى توتر العضلات في هذه المناطق، فمن المحتمل أن تكوني مصابة بـ "الانتباذ البطاني الرحمي".

والأعراض الشائعة الأخرى هي التنميل، والإحساس بالوخز، والألم في ساقيك، وقد ينتشر هذا النوع من الألم في إحدى ساقيك أو كليهما ويزداد سوءًا قبل فترة الطمث.

5. ليس لديك اهتمام بأطعمتك المفضلة:

يعتبر الشعور بالشبع طوال الوقت، ووجود صعوبة في إنهاء وجبة صغيرة، بالإضافة إلى فقد الشهية تمامًا، من

العلامات على الإصابة بسرطان المبيض، خاصة إذا كانت مصحوبة بألم في البطن وتغيرات في عادات الأمعاء.

6. تساقط الشعر:

يعد تساقط الشعر أحد الأعراض لانخفاض هرمون التستوستيرون، وهو هرمون يدعم إنتاج الشعر الصحي والحفاظ عليه، ومن العلامات المؤكدة على وجود خلل هو وجود شعر غير مكتمل على رأسك يمكن أن يتطور إلى صلع بمرور الوقت.

7. الشعور بالحرارة أو البرودة:

إذا لم تستطعين أبدًا الشعور بالراحة في درجة حرارة الغرفة، فمن المحتمل أنك تعانين من خلل هرموني، ويمكن أن يكون أحد أسباب هذا الخلل في مستويات هرمون الاستروجين، وهو هرمون ينظم التكاثر الأنثوي، وعادة تتغير مستوياته طوال حياتك وخلال فترة الطمث، ولكن في بعض الأحيان قد تكون هناك مشاكل في إنتاجه في جسمك.

ويمكن أن تؤثر مستويات هذا الهرمون على درجة حرارة جسمك، حيث يتسبب انخفاضه في حدوث الهبات الساخنة، كما يتسبب ارتفاعه في أن يجعلك تشعرين بالبرودة في يديك وقدميك طوال الوقت.