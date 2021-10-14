6 مشروبات على مريض السكر تجنبها.. تناول بعضها بشروط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

على مرضى السكري مراقبة كل ما يتناولونه من أطعمة إلى مشروبات وسناكس، وذلك للتحكم في مستوى السكر في الدم وتجنب حدوث مضاعفات.

وهناك بعض المشروبات التي يجب تجنبها لأنها تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية والسكر، ومن ثم تكون ضارة، ونعرضها لكم وفقاً لموقع "medicalnewstoday".

1- عصير الفواكه:

مليئ بالسكر والكربوهيدرات، ويحتوي كوب واحد منها على ما يصل إلى 30 جرامًا من الكربوهيدرات و20 جرامًا من السكر و100 سعر حراري، وللحصول على خيارات صحية، اختر عصائر الفاكهة التي تحتوي على 100٪ عصير بدون سكر مضاف.

2- قهوة منكهة:

القهوة من الأمور التي يصعب الاستغناء عنها، ولكن ثبت أنها تؤثر على كل شخص مصاب بداء السكري بشكل مختلف.

بالنسبة للبعض، له تأثير ضئيل أو معدوم على مستويات السكر في الدم، ولكن بالنسبة للآخرين، حتى شرب القهوة السوداء يرفع مستويات السكر، كما أن إضافة الكريمة والسكر يزيد الأمر سوءًا، لأنهما لا يرفعان نسبة السكر في الدم فحسب، بل تؤدي أيضًا إلى زيادة الوزن.

3- مشروبات الشوكولاتة:

إن لم تكن تشربها باعتدال، يكون لها تأثير ضار في رفع ضغط الدم وتدمير الأنسولين في الجسم.

4- اللبن:

يمكن أن يثير محتوى الدهون المشبع العالي في الحليب بأكمله الكوليسترول السيئ (LDL)، وزيادة الالتهاب، وتفاقم مقاومة الأنسولين في الجسم.

5- الشاي المحلى:

يساعد شرب الشاي العادي باعتدال في منع أمراض القلب والسكري، ولكن في حالة إذا كان خالي من السكر، أما إذا كان محلي، ومليء به، يكون له تأثير معاكس وزيادة ضغط الدم.

5- الصودا:

هي من بين أسوأ الخيارات لمرضى السكر، حيث يعادل شرب كوب واحد منها على 10 ملاعق صغيرة من السكر، هذه الكمية منه تسبب زيادة الوزن الخطيرة، وزيادة الالتهابات ومقاومة الأنسولين، ورفع خطر الإصابة بأمراض القلب.

6- مشروبات الطاقة:

تجمع بين الكافيين والسكر والكثير من السعرات الحرارية، تشكل مشروبات الطاقة تهديدًا ثلاثيًا لمرضى السكري، حيث يؤدي استهلاك هذه المكونات في وقت واحد وخاصة الكافيين (الذي يزيد اليقظة) إلى زيادة ضغط الدم ومعدل ضربات القلب بشكل كبير.