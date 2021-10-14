ماذا يقول شكل شفتيك عن شخصيتك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

الشفاه من أكثر السمات جاذبية لوجهك بعد العينين، فيمكن من خلالها أن تكشف الكثير عن شخصيتك.

وفقًا لعلم الفراسة، شكل الشفاه من الممكن أن يعبر عن شخصيتك، إذ إن هناك بعض العلامات التي تبرز شخصيتك مثل حركات الجسد ونظرات العيون، وإيماءات الوجه، ولك ماذا عن شكل شفتيك؟

وفيما يلي بعض من رسومات الشفاه، وعلام تخبر عن شخصيتك بحسب ما جاء في موقع timesofindia

شفاه ممتلئة

الأشخاص الذين لديهم هذا النوع من الشفاه متعاطفون بشكل طبيعي ولديهم غريزة تربية ممتازة، لقد ولدوا وهم يهتمون بالآخرين وغالبًا ما يعتنون بالآخرين، سواء أكانوا أطفالهم أو أشقائهم الصغار أو أصدقائهم.

يحب هؤلاء الأشخاص أيضًا بناء روابط قوية مع الآخرين وبذل كل جهد للحفاظ عليهم، فإنهم يقدرون العلاقات أكثر من غيرهم وعندما يكونون عالقين في موقف معقد، دائمًا ما يفكرون في الآخرين أولاً ثم يفكرون في أنفسهم.

شفاه علوية ممتلئة

يقال إن الشخص الذي لديه شفاه ممتلئة أكثر من السفلية هو عاشق للدراما، ويحتفظون برأي عالٍ عن أنفسهم، ويحبون أن يركزوا انتباه الجميع عليهم ولهذا لا يفشلون في بذل أي جهد.

أفضل جزء عنهم هو أن هؤلاء الأشخاص يتمتعون بشخصية جذابة ويحبون حياتهم على أكمل وجه، إنهم أيضًا أطرف الأشخاص الموجودين حولهم، والذين يمكنهم طرح بعض النكات في أي موقف.

الشفاه السفلية الممتلئة

عادة ما يكون الأشخاص ذو الشفاه السفلية الأكبر من العليا هم الأشخاص السعداء ويعرفون كيف يستمتعون، وغالبًا ما يبتكرون خططا للعيش بأسلوب حياة مليء بالمرح والحيوية.

يحب هؤلاء الأشخاص المغامرة ويحاولون دائمًا العثور على مطاعم وأماكن جديدة للزيارة، إنهم منفتحون على كل ما هو جديد.

شفاه رقيقة

الأشخاص ذوو الشفاه الرقيقة حذرون ومستقلون ومتحفظون، لهذا غالبًا ما يتم وصفهم بشكل خاطئ بأنهم منعزلون، لكنهم يشعرون بالراحة في العزلة، هذا لا يعني أنهم لا يمكن أن يتناسبوا مع مجموعة، بل يمكنهم العثور بسرعة على موضوع مشترك للنقاش ويصبحون جزءًا من المجموعة، وهؤلاء الأشخاص يميلون أيضًا إلى أن يكونوا متفوقين.

شفاه ممتلئة في المنتصف

الأشخاص الذين يتمتعون بمركز شفاه ممتلئ هم مؤدون طبيعيون غالبًا ما يضعونهم في دائرة الضوء دون بذل الكثير من الجهد ويفخرون أيضًا بهذه القدرة.

إنهم يحبون أن يكونوا محاطين بالناس بدلاً من الاستمتاع بصحبتهم الخاصة، وعندما تكون في علاقة يكونون مسؤولين في أن يكونون محورها، لكنهم يعرفون أيضًا كيفية الاستمتاع بحياتهم.

شفاه مقوسة الشكل

يُعرف الأشخاص ذوو الشفتين المقوسة بقدرتهم على التفكير الإبداعي، إنهم يدركون جيدًا قدراتهم ويستخدمونها بكفاءة للحصول على ما يريدون.

يتمتع هؤلاء الأشخاص أيضًا بذاكرة رائعة وقدرات استدعاء ممتازة، ما يعني أنه يمكنهم التذكر ويمكنهم إجراء محادثة في أي موقف، إلى جانب ذلك، فهم أيضًا سريعي التفكير ويمكن أن يكونوا مندفعين في بعض الأحيان.

شفاه ذات أقواس غير محددة

الأشخاص الذين لديهم قوس غير محدد موثوق بهم ومسؤولون للغاية، ومع ذلك، فإن هذه الصفات تتغلب عليهم في بعض الأحيان وتصبح مفرطة في العطاء مما يطمس الحدود العاطفية.

غالبًا ما يهملون احتياجاتهم ولا يمارسون الرعاية الذاتية، إلى جانب ذلك، فهي فعالة للغاية ويمكنها معالجة أي مشاكل خلال الفترة الزمنية المحددة.