زوجة خالد سليم: أشاركه في اختيار ملابسه.. والأخير: ذوقنا قريب من بعض

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

قال الفنان خالد سليم، إن مهرجان الجونة السينمائي احتفالية جميلة تحدث كل عام، وتمكنهم من تعلم ثقافات مختلفة، وفي نفس الوقت يشعرون بأنهم يعملون ويستجمون ويلتقون مع أصدقائهم في نفس الوقت.

وأضاف «سليم»، في لقاء مع قناة ON على هامش حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021 في نسخته الخامسة، أن فيلمه الجديد «في القلب»، هو فيلم رومانسي تشويقي وبه أغان، وجرى تصويره بين القاهرة ودبي، ويشاركه البطولة الفنانة سوسن بدر، وعدد كبير من الفنانين الكبار، معربًا عن أمله في أن يحوز إعجاب الناس.

خيرية زوجة خالد سليم تختار ألوان البدلة

من جانبها، قالت «خيرية» زوجة الفنان خالد سليم، والتي شاركته حضور المهرجان، إنها اختارت له ألوان البدلة التي يرتديها، ليرد «سليم»، أنهما في الغالب يتفقان على اختيار ملابسه لأن أذواقهما قريبة من بعضهم البعض.

تفاصيل حفل افتتاح مهرجان الجونة

وكشف القائمون عن مهرجان الجونة، تكريم الفنان أحمد السقا، في حفل الافتتاح مساء اليوم، بالحصول على جائزة الإنجاز الإبداعي للنجم أحمد السقا، اعترافًا بمسيرته السينمائية الاستثنائية ومساهمته الفائقة في مشهد صناعة السينما المصرية التي تمتد لأكثر من عقدين.

وتستمر فعاليات مهرجان الجونة في الفترة من 14-22 أكتوبر 2021 في مدينة الجونة، بحضور عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة، على رأسهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، وشقيقه سميح ساويرس، والفنانة يسرا، ومنة شلبي، درة، ليلى علوي، أروى جودة، والفنانة بشرى.

ورغم اندلاع حريق في إحدى قاعات المهرجان أمس، الذي تسبب في خسائر كبيرة بمهرجان الجونة السينمائي، تمثلت في دمار جزء كبير من القاعة الرئيسية، إلا أن فعاليات المهرجان انطلقت في موعدها المحدد، بعد نجاح العمال في إعادة القاعة إلى وضعها الطبيعي كما كانت قبل الحريق.