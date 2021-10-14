منة شلبي على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي بفستان أبيض وتاتو «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

حضرت الفنانة منة شلبي، على السجادة الحمراء، بفاعليات مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الخامسة، بإطلالة مُلفتة.

وظهرت الفنانة منة شلبي بفستان أبيض، مميز، تميز بتصميمه الجريء، حيث جاء مكشوف البطن، وجزء من الظهر، وكشف عن التاتو الموجود لديها، كما تميز بكونه بموديل حمالات، دون أكمام، مع فتحة هوليود التي كشفت عن ساقيها.

واعتمدت الفنانة على تسريحة شعر بسيطة، مع مكياح صارخ، بألوان صريحة.

بدء فاعليات مهرجان الجونة

وبدأ، قبل قليل، حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021، بحضور العديد من نجوم الفن وصناع السينما، وعرضته بشكل حصري قناة ON الفضائية، إذ يشارك فيه 80 فيلمًا سينمائيًا.

وانطلق فعاليات حفل افتتاح النسخة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، المقام في مدينة الجونة السياحية، مساء اليوم الخميس، بمشاركة عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة، على رأسهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، وشقيقه سميح ساويرس، والفنانة يسرا، ومنة شلبي، درة، ليلى علوي، أروى جودة، والفنان أحمد السقا الذي سيُكرم في حفل الافتتاح.

وكان مهرجان الجونة شهد صباح أمس الأربعاء حريقًا في منطقة الـVIP بقاعة المؤتمرات الخاصة بحفل افتتاح مهرجان الجونة، ولكن تمت السيطرة عليه من قبل قوات الحماية المدنية، ووقعت إصابات بلغت 14 شخصًا فقط.

وتذيع قناة «ON»، فعاليات البث المباشر لحفل المهرجان في نسخته الخامسة، المقام في مدينة الجونة السياحية، مساء اليوم الخميس، بمشاركة عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة.