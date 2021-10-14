زوجة محمد مجدي أفشة.. «بتفهم في الكورة وملهاش في الأوفسايد»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تصدر حفل زفاف لاعب الكورة محمد مجدي أفشة محركات البحث مساء يوم الخميس، والذى عقد في أحد فنادق التجمع الخامس في محافظة القاهرة، وقبل بدء حفل زفاف لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، ظهر خلال غرفة التجهيز الخاصة به، وذهب إلى زوجته لالتقاط الصور التذكارية مع زوجته قبل بدء حفل الزفاف، ويستعرض «هُن» في التقرير التالي ابرز المعلومات عن زوجة محمد مجدي أفشة.

معلومات عن زوجة محمد مجدي أفشة

أعلن خطبته منها العام الماضي خلال لقاء تلفزيوني.

دائم التحدث معها عقب المباريات وحرص على التواصل معها عقب انتهاء مباراة نهائي القرن مع الزمالك والتي احرز هدف الفوز على الأبيض خلالها.

حرص على التحدث معها قائلا انها تتابع المباريات «بتفهم في الكورة» ولكنها لا تمتلك معرفة كافية بقوانين الأوفسايد.

تحرص على اللجوء له إذا كان لديها سؤالا عن الساحرة المستديرة.

إطلالة زوجة محمد مجدي أفشة

وظهرت زوجة محمد مجدي أفشة بفستان أبيض طويل مزين بالنقوش وطرحة طويلة، مع الاعتماد على مكياج أظهر جمال وجهها.

إلغاء حفل حنة أفشة

وكان اللاعب محمد مجدي أفشة، ألغى الاحتفال بحفل الحنة، مؤخرا، بسبب تكدس الأهالي، وكتب عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، الثلاثاء الماضي: «الحمد لله قدَّر الله وما شاء فعل، قررت إلغاء حفل زفافي اليوم في البلد، بناء على تعليمات السلطات الأمنية، نظرًا لظروف كورونا، وحرصًا على حياة كل أهلي وإخواتي اللي كانوا هيشرفوني، وحابب أشكر كل أهلي وأصحابي الذين أرسلوا لي تهنئة».