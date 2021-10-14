بشرى تتألق بجوار زوجها بفستان مستوحى من «نجمة الجونة» في حفل الافتتاح

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تألقت الفنانة بشرى على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، بمدينة الجونة السياحية، والذي يقام حاليًا بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن ومؤسسي المهرجان المهندس نجيب ساويرس وشقيقه سميح ساويرس.

وظهرت «بشرى» بفستان أصفر منفوش ذو صيحة «كب»، مستوحاة من نجمة الجونة، بحسب ما ذكرته في اللقاء الإعلامي مع زوجها سالم هيكل، الذي ظهر معها على السجادة الحمراء، ويعتبر ذلك أول ظهور لهما كزوجين في مهرجان الجونة، بعدما فاجأها في المهرجان بالدورة السابقة بخطبتها وسط الحضور وأصدقائها من الوسط الفني، خلال حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

ووصف «سالم» زوجته الفنانة بشرى خلال اللقاء الإعلامي الذي دار معهما على السجادة الحمراء: «عندها وقت للبيت والأفلام والمهرجان وكل حاجة.. وعندها وقت ليا.. هي فعلًا سابع صنايع ودا بختي أنا بيها».

مهرجان الجونة السينمائي

وانطلق حفل افتتاح مهرجان الجونة 2021، حيث يُعرض حصريًا عبر قناة ON، ومن المُقرر أنّ يُشارك في الحفل عدد كبير من النجوم، منهم يسرا، وإلهام شاهين، وليلى علوي، وهالة صدقي، وأمينة خليل، ومنة شلبي، وأروى جودة، ومحمد فراج، وبسنت شوقي، ومايان السيد، وأمير المصري، وآدم الشرقاوي، وآخرين.

ويعتبر مهرجان الجونة واسم صانعه رجل الأعمال نجيب ساويرس، من «التريندات» الكبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومحرك البحث جوجل، وذلك بعد الحريق الذي اندلع في إحدى قاعات المهرجان، إلا أن هذا الحادث لم يعطل استكمال المهرجان الذي أعلن صناعه عن إقامته في موعده.

طرح الفنان محمد رمضان أغنيته الجديدة «جو البنات» التي ستكون الأغنية الرسمية لـ حفل افتتاح مهرجان الجونة 2021 في دورته الخامسة.