معلومات عن خولة غيات بطلة استعراض حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يقام، حاليًا، حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة 2021، في مدينة الجونة السياحية، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن، وعلى رأسهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، وشقيقه سميح ساويرس، والفنانة يسرا، ومنة شلبي، درة، ليلى علوي، أروى جودة، والفنان أحمد السقا الذي سيُكرم في حفل الافتتاح.

ويشهد حفل الافتتاح عددا من الفقرات منهم أغنية الافتتاح للفنان محمد رمضان «جو البنات» الأغنية الرسمية لـ حفل افتتاح مهرجان الجونة 2021 في دورته الخامسة، كما يتضمن استعراض تقدمه الفنانة المغربية خولة غيات.

من هي الفنانة المغربية خولة غيات؟

ويرصد «هن» في التقرير التالي أبرز المعلومات عن الفنانة المغربية خولة غيات.

- خولة غيات فنانة مغربية مقيمة حاليًا في ألمانيا.

- تتقن الحديث بأكثر من لغة سواء العربية والإنجليزية والألمانية.

- ظهورها للمرة الأولى جاء من خلال مشاركتها في برنامج «مذيع العرب» في العام 2015، وحققت شهرة واسعة وقتها.

- انتقلت لعالم التمثيل بعد ذلك من خلال مشاركتها في مسلسل «شهادة ميلاد» مع النجمة المغربية فاطمة خير، وذلك في العام الماضي 2020.

- شاركت بعد ذلك في 3 مسلسلات رمضانية مغربية منهم «الماضي لا يموت» «سلمات أبو البنات» «ديزو القوام».

مهرجان الجونة السينمائي

وانطلق حفل افتتاح مهرجان الجونة 2021، حيث يُعرض حصريًا عبر قناة ON، ومن المُقرر أنّ يُشارك في الحفل عدد كبير من النجوم، منهم يسرا، وإلهام شاهين، وليلى علوي، وهالة صدقي، وأمينة خليل، ومنة شلبي، وأروى جودة، ومحمد فراج، وبسنت شوقي، ومايان السيد، وأمير المصري، وآدم الشرقاوي، وآخرين.

ويعتبر مهرجان الجونة واسم صانعه رجل الأعمال نجيب ساويرس، من «التريندات» الكبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومحرك البحث جوجل، وذلك بعد الحريق الذي اندلع في إحدى قاعات المهرجان، إلا أن هذا الحادث لم يعطل استكمال المهرجان الذي أعلن صناعه عن إقامته في موعده.