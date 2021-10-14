بوسي شلبي بفستان طويل ومجوهرات باهظة في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الإعلامية بوسي شلبي متابعيها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بصورة من اطلالتها التي سوف تظهر بها في مهرجان الجونة السينمائي.

وارتدت بوسي شلبي فستانا طويلا ذا أكمام مكشوفة باللون الأسود، واتسم التصميم بالذيل الطويل وقصير من الأمام.

المجوهرات تزين بوسي شلبي

تزينت الإعلامية بوسي شلبي بمجموعة من المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة مختلفة ومتكاملة.

وكانت الإعلامية بوسي شلبي شاركت صورة جديدة، أمس، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

وظهرت في الصورة برفقة المخرجة إيناس الدغيدي والفنانة يسرا، وذلك اثناء التحضير لافتتاحية مهرجان الجونة.

حريق مهرجان الجونة

وتعرضت القاعة الرئيسية لمهرجان الجونة أمس لحريق ضخم بشكل مفاجئ، تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه في ساعات قليلة في حين اتجهت إدارة المهرجان لفتح تحقيقا مفصلا، لكشف الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق الهائل.

وحرص رجل الأعمال سميح ساويرس، مؤسس مدينة الجونة، في تصريحات إعلامية على طمأنة الجمهور بشأن إقامة مهرجان الجونة، مؤكدا أن حفل الافتتاح سيقام في موعده المقرر مساء اليوم، موضحا أنه زار المصابين للاطمئنان عليهم.

وتحولت قاعة المؤتمرات إلى خلية نحل للانتهاء من ترميم الأجزاء المحترقة حتى ينطلق المهرجان في موعده المحدد، كي يكون المكان كامل بالتجهيزات لاستضافة حفل الافتتاح الذي يشهد توافد عدد كبير من النجوم المصريين والعرب.

فعاليات مهرجان الجونة

من المقرر أن تبدأ فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الخميس 14 أكتوبر الجاري، وتستمر على مدار 9 أيام متتالية، حتى يوم 22 من الشهر ذاته.