الإطلالة الثانية لعريس الأهلي محمد مجدي أفشة.. «بدلة سوداء»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

عقب ساعات قليلة من الظهور الأول لعريس النادي الأهلي، صانع ألعاب المارد الأحمر، محمد مجدي أفشة، ببدلة الزفاف البيضاء، تألق اللاعب بإطلالة ثانية مختلفة تمامًا عن الأولى.

وشارك إسلام سعيد، مصمم الأزياء الشهير، ومصمم ملابس أبرز لاعبي المنتخب الوطني، صورة عبر خاصية اللقطات المصورة «ستوري» على حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بصورة للاعب محمد مجدي أفشة، ببدلة سوداء مختلفة.

وجاءت البدلة منقوشة بخطوط بارزة من نفس اللون، مع بيبيون أشود، بدلًا من رابطة العنق، وقميص أبيض.

مصمم أزياء اللاعب يكشف تفاصيل إطلالة أفشة في زفافه

وكان إسلام سعيد، مصمم أزياء اللاعب بحفل زفافه، كشف عن إطلالة أفشة، مؤكدًا أنه صمم له بدلتين للاحتفال بالزفاف: «صممت له بدلتين واحدة بيضاء، ودي للوك الأول، وهيظهر بواحدة تانية باللون الأسود، معتمدين على البليزر البسيط وبدون زراير كتير».

وتابع مصمم الأزياء: «بقالي شهر شغال على البدل بتاعته، كل حاجة من الأقمشة كانت إيطالي، والتصميمات مختلفة ومش تقليدية».

إلغاء حفل حنة أفشة

وكان اللاعب محمد مجدي أفشة، ألغى الاحتفال بحفل الحنة، مؤخرًا، بسبب تكدث الأهالي، إذ كتب عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، الثلاثاء الماضي: «الحمد لله قدَّر الله وما شاء فعل، قررت إلغاء حفل زفافي اليوم في البلد، بناء على تعليمات السلطات الأمنية، نظرًا لظروف كورونا، وحرصًا على حياة كل أهلي وإخواتي اللي كانوا هيشرفوني، وحابب أشكر كل أهلي وأصحابي الذين أرسلوا لي تهنئة».

وأضاف: «كنت أتمنى إننا نحتفل مع بعض، لكن لا بد من احترام القانون والالتزام بما يخص أمن بلدنا، وصحة بلدنا وصحة أهلنا في المقام الأول، شكرًا ليكم، وفرحتكم وصلتني في كل شيء».